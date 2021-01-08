بايدن: مقتحمو الكونغرس "إرهابيون محليون"

الأناضول -

وصف الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الخميس، مقتحمي مبنى الكونغرس الأمريكي من أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بـ"الإرهابيين المحليين".وقال، في كلمة متلفزة: "لم يكونوا متظاهرين، لا نجرؤ على تسميتهم بالمتظاهرين. كانوا من الغوغاء المشاغبين، والمتمردين الإرهابيين المحليين".وحمّل بايدن، ترامب مسؤولية أعمال الشغب والعنف التي أسفرت عما أسماه " أحد أكثر الأيام قتامة" في تاريخ الولايات المتحدة.وأضاف: "ترامب شن هجوما لا هوادة فيه على المؤسسات الديمقراطية الأمريكية، وقام بالتحريض على مهاجمة الكونغرس والتعدي على إرادة الشعب".كما شدد على أن كل ما قام به ترامب "ساعد في توجيه الإهانات للمؤسسات الوطنية الأمريكية".وأسفرت واقعة اقتحام الكونغرس الأربعاء، عن مقتل 4 أشخاص بينهم سيدة من المحتجين، لقيت مصرعها برصاص الشرطة.واقتحم محتجون من أنصار ترامب، الكونغرس لوقف جلسة للتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية، وتأكيد اسم الرئيس الفائز ونائبه.