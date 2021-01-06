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الخارجية الأمريكية ترحب بالمصالحة الخليجية

Publié le Mercredi 06 Janvier 2021 - 08:14 قراءة: 1 د, 2 ث
الأناضول - واشنطن-

وتؤكد على أهميتها في مواجهة "التهديدات المشتركة"



رحّبت الولايات المتحدة الأمريكية، بـ"إعلان العُلا"، الصادر عن القمة الخليجية الـ٤١ في السعودية، وأكدت على أهميته في مواجهة "التهديدات المشتركة".

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في بيان الأربعاء: "نشعر بالتشجيع من إعلان العلا الصادر عن القمة الخليجية، وهو خطوة إيجابية نحو تحقيق الوحدة بين الدول العربية والخليجية".

وأشار إلى أن بلاده أكدت لفترة طويلة على أن توحيد دول الخليج سيجلب المزيد من الثقة والازدهار والخدمات لشعوبهم.

وأضاف: "من الضروري لجميع الأطراف إعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة، لتوحيد المنطقة ضد التهديدات المشتركة. عندما نتحد نكون أقوى".

وشكر بومبيو دولة الكويت على جهودها لإنهاء أزمة الخليج.

والثلاثاء، أعلن أمين عام مجلس التعاون الخليجي نايف فلاح الحجرف، توقيع قادة دول الخليج البيان الختامي للقمة الـ41 و"بيان العلا"، واللذان تضمنا التأكيد على وحدة الصف وتعزيز التعاون المشترك.

وكانت المنطقة الخليجية تشهد أزمة غير مسبوقة منذ 5 يونيو/ حزيران 2017، بعد أن فرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارا بريا وجويا وبحريا على قطر، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة، واعتبرته "محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل".

غير أن الكويت أعلنت، الإثنين، أن السعودية وقطر اتفقتا على إعادة فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين البلدين، اعتبارا من مساء الإثنين، فضلا عن معالجة كافة المواضيع ذات الصلة، في إشارة إلى تداعيات الأزمة الخليجية.​​​​​​​

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