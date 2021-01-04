"التعاون الخليجي" يرحب بفتح الحدود والأجواء بين قطر والسعودية

الأناضول -

رحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، بفتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر، عشية انعقاد القمة الخليجية في مدينة العلا شمال غربي السعودية.وأوضح الحجرف، في بيان مساء الإثنين، أن هذا الفتح الذي أعلنته الكويت عشية انعقاد القمة الخليجية "يعكس الحرص الكبير و الجهود الصادقة التي تبذل لضمان نجاحها".وأضاف: "أبناء مجلس التعاون إذ يستبشرون بهذه الخطوة يتطلعون إلى تعزيز وتقوية البيت الخليجي و النظر للمستقبل بكل ما يحمله من فرص نحو كيان خليجي مترابط".ومساء الإثنين، أعلن وزير خارجية الكويت أحمد ناصر الصباح، في خطاب متلفز نقله تلفزيون بلاده، إبرام اتفاق بين السعودية وقطر بشأن فتح الحدود والأجواء المغلقة منذ 5 يونيو/حزيران 2017.