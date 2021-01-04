   Abdelwahab - الكرنك  

"التعاون الخليجي" يرحب بفتح الحدود والأجواء بين قطر والسعودية

Publié le Lundi 04 Janvier 2021 - 20:04 قراءة: 0 د, 32 ث
الأناضول - رحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، بفتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر، عشية انعقاد القمة الخليجية في مدينة العلا شمال غربي السعودية.

وأوضح الحجرف، في بيان مساء الإثنين، أن هذا الفتح الذي أعلنته الكويت عشية انعقاد القمة الخليجية "يعكس الحرص الكبير و الجهود الصادقة التي تبذل لضمان نجاحها".


وأضاف: "أبناء مجلس التعاون إذ يستبشرون بهذه الخطوة يتطلعون إلى تعزيز وتقوية البيت الخليجي و النظر للمستقبل بكل ما يحمله من فرص نحو كيان خليجي مترابط".

ومساء الإثنين، أعلن وزير خارجية الكويت أحمد ناصر الصباح، في خطاب متلفز نقله تلفزيون بلاده، إبرام اتفاق بين السعودية وقطر بشأن فتح الحدود والأجواء المغلقة منذ 5 يونيو/حزيران 2017.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 218109



En continu

Toutes les news

الثلاثاء 05 جانفي 2021 | 21 جمادي الأول 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:51 17:19 14:59 12:32 07:32 06:00
11°
 15° % 40 :الرطــوبة
تونــس
4.1 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
15°-717°-821°-1019°-1226°-15
  • Avoirs en devises
    22945,2

  • (4 jan)
  • Jours d'importation
    160
  •              1 € = 3,32555 DT        1$ =2,70466 DT
  • Solde Compte du Trésor   (4 jan)   3234,1 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة