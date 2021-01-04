قطر والسعودية تتفقان على إعادة فتح الحدود اعتبارا من الليلة

الأناضول -

أعلن وزير خارجية الكويت، أحمد ناصر الصباح، مساء الإثنين، أنه تم الاتفاق على إعادة فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر، "اعتبارا من الليلة".وقال الصباح، في بيان متلفز، إن أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أجرى اتصالا هاتفيا مع كل من أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، من أجل توقيع بيان "قمة العلا" الخليجية في السعودية، الثلاثاء.وتابع أنه تم الاتفاق على معالجة كافة المواضيع ذات الصلة، في إشارة إلى تداعيات أزمة خليجية غير مسبوقة بدأت في 5 يونيو/ حزيران 2017.