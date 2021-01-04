أسعار النفط تلامس ذروة 11 شهرا ترقبا لاجتماع "أوبك+"

الأناضول -

صعدت أسعار النفط الخام في بداية تعاملات 2021، الإثنين، ملامسة أعلى مستوياتها في 11 شهرا، بفعل آمال مرتبطة باجتماع اللجنة الوزارية لتحالف "أوبك+"، يعقد خلال وقت لاحق اليوم.ويتوقع متعاملون أن يعلن التحالف عن تمديد اتفاق خفض الإنتاج الحالي بمتوسط يومي 7.2 ملايين برميل يوميا خلال فبراير/ شباط المقبل، للمساهمة في امتصاص وفرة معروض الخام العالمي.وبحلول الساعة (08:44 ت.غ)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مارس/ آذار بنسبة 2.35 بالمئة أو 1.24 دولارا إلى 53.04 دولارا للبرميل، أعلى مستوى منذ نهاية فبراير/ شباط 2020.كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم فبراير/ شباط بنسبة 2.07 بالمئة أو دولارا واحد، إلى 49.53 دولارا للبرميل.وعلى الرغم من ارتفاعها، تبقى أسعار الخام دون سعر التوازن لعديد الاقتصادات المنتجة للنفط حول العالم، أبرزها دول الخليج، التي يبلغ متوسط سعر البرميل للوصول إلى موازنة صفرية 65 دولارا بالمتوسط.وأغلق نفط برنت تعاملات 2020، أقل بنحو 14.5 دولارا للبرميل أو بنسبة 21.5 بالمئة عنه قبل عام إلى 51.72 دولارا، نزولا من إغلاق تعاملات 2019 البالغة 66.1 دولارا للبرميل.