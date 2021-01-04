الدولار يفتح تعاملات 2021 بأدنى مستوى في ثلاث سنوات وأسعار الذهب الفورية تقفز

فتح مؤشر الدولار الأمريكي تعاملات العام الجاري 2021 على تراجع، قرب أدنى مستوياته في ثلاثة أعوام، مع استمرار المخاوف الاقتصادية والصحية في الولايات المتحدة.واستمر مؤشر الدولار في التراجع مع احتمالية زيادة الحزم المالية، وارتفاع وفرة العملة الأمريكية في السوقين المحلية والعالمية، وسط ترقب خطوات للفيدرالي الأمريكي للنهوض بالدولار خلال الفترة المقبلة.وبلغ مؤشر الدولار في التعاملات المبكرة، الإثنين، 89.65 قريبا من أدنى مستوياته منذ مطلع 2018، نزولا من إغلاق تعاملات 2020، الخميس الماضي البالغة 89.9.وفي مقابل هبوط مؤشر الدولار، ارتفعت أسعار عقود الذهب الفورية في التعاملات الصباحية اليوم بنسبة 1.59 بالمئة أو 30.14 دولارا إلى 1924.03 دولارا للأونصة (الأوقية).كانت عقود الذهب الفورية أغلقت تعاملات العام الماضي، الخميس، عن 1893 دولارا للأونصة.وطالما اعتبر الذهب ملاذا آمنا للمستثمرين حول العالم من المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية والصحية؛ وكسر في أغسطس/ آب 2019 أعلى مستوى تاريخي له عند 2073 دولارا للأونصة.واستفاد الذهب من حزم تحفيز مالي أقرتها الحكومات حول العالم، وأسعار الفائدة المنخفضة وسياسات التيسير النقدي للبنوك المركزية، لمساعدة اقتصاداتها في مواجهة تداعيات تفشي الجائحة.