يوفنتوس يستعيد توازنه برباعية في شباك أودينيزي

استعاد يوفنتوس توازنه بفوز مستحق على ضيفه أودينيزي بأربعة أهداف لواحد، الأحد، ضمن الجولة 15 من منافسات الدوري الإيطالي.وضع البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس في المقدمة عند الدقيقة 31، من كرة مررها أرون رامزي للنجم البرتغالي الذي اخترق الدفاع وسدد بطريقة جميلة على يمين الحارس.وواصل يوفنتوس فرض أفضليته على اللعب، محرزًا هدفًا ثانيًا في الدقيقة 49 إثر تمريرة بينية أرسلها رونالدو إلى المنطلق فريدريكو كييزا الذي واجه المرمى وأسكن الكرة الشباك.وفي الدقيقة 70، عاد كريستيانو رونالدو ليمارس هوايته المفضلة محرزًا ثالث أهداف اليوفي من كرة رودريغو بيتانكور.ومع حلول الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة، سجل أودينيزي هدفه الوحيد عن طريق الهولندي مارفين زيجيلار، قبل أن يُعيد الأرجنتيني باولو ديبالا الفارق إلى ما كان عليه بهدف رابع في الدقيقة الثانية من الوقت البديل.وبهذا عوض يوفنتوس سقوطه على ميدانه في الجولة السابقة أمام فيورنتينا، رافعًا رصيده إلى 27 نقطة يحتل بها المركز الخامس، فيما تجمد رصيد أودينيزي عند 15 نقطة في المركز الثالث عشر.​​​​​​​