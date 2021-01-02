قناة عبرية: إسرائيل تستعد لهجوم إيراني

الأناضول -

تنفذه مليشيات عراقية أو يمنية بصواريخ أو طائرات دون طيار، بحسب قناة "كان" الرسمية

ذكرت قناة عبرية، السبت، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لهجوم إيراني تقوم به مليشيات عراقية أو يمنية.وقالت قناة "كان" الرسمية إن الجيش الإسرائيلي أجرى خلال الأسبوع الماضي تقييمات حول إمكانية نشر إيران قوات موالية لها في اليمن أو العراق، من أجل مهاجمة إسرائيل بصواريخ أو طائرات دون طيار.وتشير تقديرات الجيش الإسرائيلي، بحسب قناة "كان"، أن إيران ستحاول إيذاء إسرائيل من خلال دولة أخرى قد تكون العراق أو اليمن.ويعتقد الجيش أن طهران تستعد لمثل هذه العملية في الوقت الحالي، وأن المليشيات الموالية لإيران في العراق أو المتمردين الحوثيين في اليمن، قد تنفذ عمليات ضد إسرائيل على أراضيها.والأسبوع الماضي، حذر رئيس هيئة الأركان أفيف كوخافي، الدول الحليفة لإيران من أي هجوم ضد أهداف إسرائيلية.وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت إيران مقتل محسن فخري زادة (63 عاما)، المعروف بـ"عراب الاتفاق النووي"، إثر استهداف سيارته التي كانت تقله قرب العاصمة طهران.ووصف الرئيس الإيراني حسن روحاني، عملية الاغتيال بـ"الفخ الإسرائيلي"، متوعدا بالرد على العملية في الوقت المناسب.كما توعد الحرس الثوري الإيراني، بـ"انتقام قاس" من قتلة فخري زادة، متهما إسرائيل بالوقوف وراء عملية اغتياله.