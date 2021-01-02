موسكو تعلن تحرير أسرى في ليبيا بينهم روس

الأناضول -

من بين المحررين مواطن أوكراني، والباقون من مواطني روسيا الاتحادية، فيما لم يصدر على الفور أي بيان رسمي بهذا الخصوص عن حكومة الوفاق الوطني الليبية..

قال رئيس صندوق حماية القيم الوطنية بروسيا ألكسندر مالكفيتش، السبت، إنه تم تحرير عدد من الأسرى، كانوا محتجزين في ليبيا، بينهم روس.وكتب مالكفيتش، وهو أيضا عضو الغرفة الاجتماعية الروسية، على قناته عبر تليغرام " أقول مواطنينا لأن جميعهم يتحدثون الروسية، وينتمون إلى ثقافة واحدة"، بحسب موقع "روسيا اليوم" المحلي.ولم يصدر على الفور أي بيان رسمي بهذا الخصوص عن حكومة الوفاق الوطني الليبية.وأضاف مالكفيتش: "من بين المحررين مواطن أوكراني، والباقون هم من مواطني روسيا الاتحادية، أحدهم روسي ولد في أوكرانيا، وآخر في أرمينيا، وثالث في كازاخستان، وواحد فقط في بلدة "روستوف" غربي روسيا".وتابع مالكفيتش قائلا: "منذ وقت ليس ببعيد، علمت أنه تم قبل أسابيع قليلة أسرهم في ليبيا، وبدأنا بالتحرك على الفور".وبالتعاون مع الدبلوماسيين الروس - يتابع مالكفيتش- قمنا بتجنيد جميع قدراتنا بهدف حل هذه المهمة الصعبة وبالغة الأهمية، وبالتالي نجحنا بإعادة مواطنينا إلى أرض الوطن".كما أعرب عن امتنانه وشكره، لنائب وزير الخارجية والممثل الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط والدول الإفريقية ميخائيل بوغدانوف، الذي "نظم العملية، وقادها بنجاح".