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أسعار النفط تصعد وسط هبوط كبير في مخزونات الخام الأمريكية

Publié le Mercredi 30 Decembre 2020 - 10:26 قراءة: 0 د, 42 ث
الأناضول - صعدت أسعار النفط الخام في التعاملات الصباحية، الأربعاء، مدفوعة بإعلان معهد البترول الأمريكي، عن هبوط كبير في مخزونات الخام داخل الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

والثلاثاء، قال المعهد إن مخزونات الخام تراجعت بمقدار 4.8 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي بتاريخ 25 ديسمبر/ كانون أول الجاري، إلى 492.9 مليون برميل.


وتصدر خلال وقت لاحق اليوم الأربعاء، البيانات النهائية لمخزونات الخام الأمريكية، عن إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة.

ويعني هبوط المخزونات، وجود تحسن في الطلب على النفط داخل الأسواق المحلية، ما يعني تحسنا في مؤشرات العرض والطلب داخل أسواق أكبر منتج ومستهلك للخام عالميا.

وبحلول الساعة (07:33 ت.غ)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مارس/ آذار بنسبة 0.73 بالمئة أو 39 سنتا إلى 51.59 دولارا للبرميل.

كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم فبراير/ شباط بنسبة 0.78 بالمئة أو 38 سنتا إلى 48.38 دولارا للبرميل.

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