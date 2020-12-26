إسبانيا.. تشخيص 4 إصابات بسلالة كورونا الجديدة

الأناضول -

- إحدى الحالات سجلت لشخص عاد الثلاثاء من بريطانيا، و3 حالات لأسرة خالطت الحالة الأولى.

- الأحد بدء التطعيم باللقاح لنزلاء وعاملي دار للمسنين في مدينة وادي الحجارة (غوادالاخارا).

أعلنت السلطات الإسبانية، السبت، تشخيص 4 حالات من السلالة الجديدة لفيروس كورونا من تلك المتكتشفة ببريطانيا.وذكرت المديرية العامة للصحة في مدريد، في بيان أنها سجلت 4 إصابات بالسلالة الجديدة بالعاصمة.وأضاف البيان أن إحدى الحالات سجلت لدى شخص عاد، الثلاثاء، إلى البلاد قادما من العاصمة البريطانية لندن.وأوضح أن 3 حالات من عائلة واحدة أصيبت بالسلالة الجديدة إثر مخالطتها الشخص القادم من بريطانيا.وأشار إلى وجود 3 حالات مشتبهة بجانب الحالات الأربع.على الصعيد نفسه، أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، وصول أول دفعة من لقاحات "فايزر-بيونتيك" إلى البلاد.وذكرت الوزارة في بيان أن أول عملية تطعيم باللقاح ستقدم، الأحد، لنزلاء وعاملي دار للمسنين في مدينة وادي الحجارة (غوادالاخارا).وأكدت أنه من المتوقع أن تصل 350 ألف جرعة من اللقاح إلى البلاد حتى الإثنين، على أن يرتفع عدد الجرعات إلى 4.5 ملايين في غضون 3 أشهر.وحتى مساء السبت، سجلت إسبانيا مليونا و869 ألفا و610 إصابات، و49 ألفا و824 وفاة بكورونا، بحسب معطيات موقع "worldometers".يذكر أن السلطات البريطانية أعلنت الأسبوع الماضي اكتشاف سلالة جديدة من كورونا تنتشر بسرعة أكبر، لكنها ليست أكثر شدة سابقتها، ولا تتطلب علاجا مختلفا.وإثر اكتشاف السلالة الجديدة، أعلن عدد من الدول تعليق الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا وفرض قيود إضافية على المسافرين القادمين من المملكة المتحدة.