إسبانيا تستدعي سفيرة المغرب بسبب "سبتة ومليلية"

الأناضول -

تصريحات لرئيس الحكومة المغربية قال فيها إنه "سيأتي يوم لفتح ملفي سبتة ومبيلية"

استدعت إسبانيا، الثلاثاء، سفيرة المغرب لدى مدريد، كريمة بنيعيش، على خلفية تصريحات حكومية تتعلق بقضية مدينتي "سبتة ومليلية" التابعتان للإدارة الاسبانية واللتين تطالب الرباط باسترجاعهما.والسبت، تحدث رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، في مقابلة مع قناة "الشرق"، عن إمكانية أن "يفتح الملف (سبتة ومليلية) في يوم ما".ووفق ما أوردته وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية، فإن "كاتبة الدولة المكلفة بالشؤون الخارجية في إسبانيا كريستينا غالاش، استدعت سفيرة المغرب وأخبرتها أن الحكومة تتوقع من جميع شركائها احترام سيادة ووحدة أراضي إسبانيا".وطالبت غالاش، سفيرة المغرب بتقديم توضيحات بخصوص تصريحات العثماني، فيما لم يصدر موقف رسمي من الرباط بشأن استدعاء سفيرته.وتخضع مدينتا "سبتة" و"مليلية" للنفوذ الإسباني، رغم وجودهما أقصى الشمال المغربي، ويبلغ عدد سكان مليلية حوالي 70 ألف نسمة، وتخضع لسيطرة إسبانيا منذ عام 1497.وترفض المملكة المغربية الاعتراف بشرعية الحكم الإسباني على المدينتين، وتعتبرهما جزءًا لا يتجزأ من التراب المغربي، وتطالب الرباط مدريد بالدخول في مفاوضات مباشرة معها على أمل استرجاعهما.​​​​​​​