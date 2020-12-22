   Warda - بتونّس بيك  

إسبانيا تستدعي سفيرة المغرب بسبب "سبتة ومليلية"

Publié le Mardi 22 Decembre 2020 - 08:43 قراءة: 0 د, 51 ث
الأناضول - الرباط/تاج الدين العبدلاوي -

تصريحات لرئيس الحكومة المغربية قال فيها إنه "سيأتي يوم لفتح ملفي سبتة ومبيلية"



استدعت إسبانيا، الثلاثاء، سفيرة المغرب لدى مدريد، كريمة بنيعيش، على خلفية تصريحات حكومية تتعلق بقضية مدينتي "سبتة ومليلية" التابعتان للإدارة الاسبانية واللتين تطالب الرباط باسترجاعهما.

والسبت، تحدث رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، في مقابلة مع قناة "الشرق"، عن إمكانية أن "يفتح الملف (سبتة ومليلية) في يوم ما".

ووفق ما أوردته وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية، فإن "كاتبة الدولة المكلفة بالشؤون الخارجية في إسبانيا كريستينا غالاش، استدعت سفيرة المغرب وأخبرتها أن الحكومة تتوقع من جميع شركائها احترام سيادة ووحدة أراضي إسبانيا".

وطالبت غالاش، سفيرة المغرب بتقديم توضيحات بخصوص تصريحات العثماني، فيما لم يصدر موقف رسمي من الرباط بشأن استدعاء سفيرته.

وتخضع مدينتا "سبتة" و"مليلية" للنفوذ الإسباني، رغم وجودهما أقصى الشمال المغربي، ويبلغ عدد سكان مليلية حوالي 70 ألف نسمة، وتخضع لسيطرة إسبانيا منذ عام 1497.

وترفض المملكة المغربية الاعتراف بشرعية الحكم الإسباني على المدينتين، وتعتبرهما جزءًا لا يتجزأ من التراب المغربي، وتطالب الرباط مدريد بالدخول في مفاوضات مباشرة معها على أمل استرجاعهما.​​​​​​​


Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 217350

Slimene  (France)  |Mardi 22 Decembre 2020 à 10h 08m |           
@ Ra7ala.من المستحيل للمغرب إسترجاع تلك الأراضي بالقوة لأن موازين القوة بعيدة جدا أن تكون لصالح المغرب حتى ولو نفرض أن الدول العربية تتحالف ضد إسبانيا.

Ra7ala  (Saudi Arabia)  |Mardi 22 Decembre 2020 à 09h 14m |           
ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة ولنا في أذربيجان أسوة حسنة، لكن القوة لا تأتي من فراغ إنما يجب اتخاذ أسابها للحصول عليها



panel management

En continu

Toutes les news

الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 | 7 جمادي الأول 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:42 17:09 14:49 12:25 07:29 05:56
15°
 18° % 87 :الرطــوبة
تونــس 13°
2.1 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
18°-1319°-1119°-1218°-1113°-9
  • Avoirs en devises
    22589,6

  • (21 dec)
  • Jours d'importation
    157
  •              1 € = 3,32236 DT        1$ =2,73205 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21 dec)   4286,6 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة