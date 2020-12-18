الاتحاد الأوروبي يرفع تدريجياً قيود السفر مع 7 دول

الأناضول -

بعد إغلاقها مع كل من أستراليا واليابان ونيوزيلندا ورواندا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايلاند، منذ مارس/ آذار الماضي، على خلفية تفشي جائحة كورونا

بدأت دول الاتحاد الأوروبي في رفع قيود السفر تدريجيا، مع عدد من البلدان، بعد فرض إجراءات حظر السفر على خلفية انتشار فيروس كورونا منذ مارس/ آذار الماضي.ونشر المجلس الأوروبي، الجمعة عبر توتير، قائمة بالدول "الموصى بها" لرفع قيود السفر، إذ تم تحديثها آخر مرة في 22 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.ووفقا للقائمة، سيتم فتح الحدود الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي تدريجيا مع كل من: أستراليا، واليابان، ونيوزيلندا، ورواندا، وسنغافورة، وكوريا الجنوبية، وتايلاند.ويمكن أن يتاح السفر أيضا إلى الصين بشرط حصول مواطني الاتحاد الأوروبي على إذن سفر من بلادهم، بحسب المصدر نفسه.وتستمر قيود السفر كما هي على جميع البلدان التي لم يذكرها المجلس الأوروبي في قائمته.ومع ذلك، سيتم تحديث القائمة وفقا لآخر تطورات فيروس كورونا، والتدابير الاحترازية للبلاد لمنع انتشار الفيروس.وما تزال إجراءات حظر السفر مفروضة على المملكة المتحدة، التي خرجت رسميا من الاتحاد الأوروبي، إذ لم تذكر في القائمة.وفي مارس/ آذار الماضي، فرضت دول الاتحاد الأوروبي قيودا، على السفر غير الإلزامي على أعضائها الـ27، وكذلك أيسلندا، وليختنشتاين، والنرويج، وسويسرا، والتي تعد جزءا من منطقة شنغن، لكبح تفشي الفيروس.والقائمة المعلنة ليست إلزامية لدول الاتحاد، فهي فقط "موصى بها".وحتى صباح الجمعة، بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا مليونا و669 ألف شخص، بينما تجاوزت الإصابات 75 مليونا و 343 ألف حالة، أما المتعافين فبلغ عددهم 52 مليونا و904 ألفًا و381، بحسب موقع "وورلد ميتر" المعني برصد ضحايا الوباء بالعالم.