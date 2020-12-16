كورونا.. حملة التلقيح تبدأ بدول الاتحاد الأوروبي خلال أسبوع

الأناضول -

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الأربعاء، أن حملة التلقيح ضد كورونا ستبدأ في دول الاتحاد الأوروبي بعد الموافقة على أول جرعة لقاح خلال أسبوع.جاء ذلك في كلمة لدير لاين، خلال جلسة عامة أمام البرلمان الأوروبي، عقب ممارسة الحكومة الألمانية ضغطا واسعا من أجل الإسراع في منح التراخيص اللازمة للقاح تحالف "فايزر ـ بيونتيك" على غرار الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا.وقالت المسؤولة الأوروبية: "أخيرا، في غضون أسبوع ستتم الموافقة على اللقاح الأول لذا يمكن أن تبدأ التطعيمات على الفور، إنها مهمة ضخمة".وأضافت أنّ جميع دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 "ستكون قادرة على بدء حملات التطعيم ضد كورونا في اليوم نفسه".وتضغط ألمانيا على الاتحاد الأوروبي من أجل منح التراخيص اللازمة للقاح تحالف فايزر ـ بيونتيك؛ ليكون متاحا للاستخدام في 23 ديسمبر/ كانون الأول الجاري بدلا من 29 من الشهر ذاته.وتشهد ألمانيا موجة ثانية قاسية من جائحة كورونا؛ بدأت على إثرها اليوم، تطبيق إغلاق صارم للحياة العامة في جميع أنحاء البلاد، ينتهي في 10 يناير/كانون الثاني المقبل.وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، صباح الأربعاء، أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا خلال الساعات الـ24 الماضية، بلغ 952، وهو عدد وفيات قياسي جديد تسجله البلاد .وكان أعلى عدد وفيات يومية جراء الموجة الثانية للفيروس سجلته ألمانيا، الجمعة الماضية بواقع 598 وفاة، ثم سجلت 500 وفاة أمس الثلاثاء.