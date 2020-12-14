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الولايات المتحدة تفرض عقوبات على تركيا

Publié le Lundi 14 Decembre 2020 - 20:09 قراءة: 0 د, 43 ث
الأناضول - واشنطن - أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الإثنين، فرض بعض العقوبات على تركيا على خلفية تزودها منظومة صواريخ "إس 400" الروسية للدفاع الجوي.

وتُفرض العقوبات الأمريكية على تركيا وفق قانون معاقبة الدول المتعاونة مع خصوم الولايات المتحدة الأمريكية المعروفة بـ"كاتسا CAATSA"، والذي جرى تمريره في يوليو/تموز 2017، ووقعه الرئيس دونالد ترامب، ليدخل حيز التنفيذ في 2018.


وأفادت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان بإدراج أسماء كل من رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية بالرئاسة التركية (SSB) إسماعيل دمير، ومسؤولي المؤسسة مصطفى ألبر دنيز، وسرحات غانش أوغلو، وفاروق ييغيت، إلى قائمة العقوبات.

وفي السياق، قال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، إن العقوبات المفروضة على المؤسسة تشمل "حظر إصدار تصاريح تصدير منتجات وتقنيات الولايات المتحدة".

وأضاف المسؤول إنه تم منع كل المؤسسات المالية الدولية من إسناد أي قرض أو دين بقيمة تتجاوز 10 ملايين دولار إلى المؤسسة التركية، كما مُنع مسؤولو المؤسسة من دخول الولايات المتحدة.

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