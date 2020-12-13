كريستال بالاس يفرض التعادل على توتنهام

تعادل توتنهام هوتسبير أمام مضيفه كريستال بالاس بهدفٍ لمثله، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليغ".وتقدم توتنهام أولا بهدف حمل توقيع المهاجم هاري كين في الدقيقة 23، من تسديدة بعيدة فشل حارس كريستال بالاس في التعامل معها.وفشل فريق المدرب جوزيه مورينيو في الحفاظ على تقدمه حتى النهاية، حيث تلقت شباكه هدفًا في الدقيقة 81، جاء بأقدام مدافع كريستال بالاس جيفري شلوب.ورفع توتنهام رصيده إلى النقطة 25 في صدارة الترتيب، في حين وصل كريستال بالاس إلى النقطة 17 في المركز الحادي عشر.