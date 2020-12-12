بايرن يتعثر على ملعبه أمام يونيون برلين

الأناضول -

تعادل بايرن ميونخ على ميدانه أمام يونيون برلين بهدف لمثله، السبت، ضمن الجولة الـ 11 من منافسات الدوري الألماني لكرة القدم.وتقدم ليفركوزن أولا بهدف مبكر جاء عند الدقيقة الرابعة، من ركلة زاوية نفذها كريستوفر تريميل، وحولها لاعب الوسط جريشا برويل برأسية جميلة في شباك الحارس مانويل نوير.وانتظر البايرن حتى الدقيقة 67 ليتمكن من تعديل النتيجة بهدف حمل توقيع البولندي روبيرت ليفاندوفيسكي، من تمريرة للفرنسي كينغسلي كومان.وبهذا استعاد بايرن ميونخ صدارة الترتيب بعد أن رفع رصيده إلى النقطة 24، في حين وصل يونيون برلين إلى النقطة 17 في المركز السادس.​​​​​​​