"بن سلمان" ينفي إرساله فريق لاغتيال سعد الجبري في كندا

الأناضول -

محامي بن سلمان، قال ردًا على مذكرة استدعاء بقضية تتعلق بضابط المخابرات السعودية السابق، إن "الاتهامات غارقة في الدراما"

نفى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، التهم الموجهة له بإرسال فريق لاغتيال ضابط المخابرات السابق، سعد الجبري، الذي تقدم بشكوى قضائية في إحدى المحاكم الأمريكية ضد الأمير.ونقل موقع "بيزنس إنسايدر" الأربعاء، عن محامي "بن سلمان"، مايكل كيلوغ، نفيه هذه الاتهامات، واصفا إياها بأنها "غارقة في الدراما".وقدم الفريق القانوني لولي العهد وثائق، تفيد بأن المسؤول السابق بوزارة الداخلية السعودية، سعد الجبري، مطلوب لدى السلطات في تحقيق يتعلق بسوء إنفاق أو سرقة 11 مليار دولار أمريكي، من أصل 19 مليار كانوا مخصصين لمكافحة الإرهاب عقب وقوع هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001.وفي السياق، انتقد محامي "بن سلمان" إرسال المحكمة الأمريكية مذكرة استدعاء لولي العهد في قضية الجبري، عبر تطبيق المراسلة "واتساب".وأوضح بالقول: "إرسال مذكرة الاستدعاء عن طريق واتساب ينتهك القانون السعودي، لأن الرياض ليست طرفا في أي معاهدة دولية تسمح بالقيام بمثل هذه الإجراءات عبر البريد أو واتساب".وفي 30 أكتوبر الماضي، استدعت محكمة أمريكية، ولي العهد السعودي، و9 آخرين، في قضية الجبري الذي اتهمهم بمحاولة اغتياله.وتقدم الجبري في أغسطس/ آب الماضي بدعوى قضائية ضد بن سلمان، في محكمة أمريكية، متهما إياه بإرسال فريق لقتله في كندا على غرار جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.والجبري مواطن سعودي يحمل الجنسية المالطية أيضا، ويعيش حاليًا في كندا.