رباعية جيرو تضمن صدارة تشيلسي للمجموعة الـ 5 وتأهل دورتموند عن الـ 6

وكالات -

أحرز المهاجم أوليفييه جيرو أربعة أهداف ليقود تشيلسي للفوز 4-صفر على مضيفه إشبيلية أمس الأربعاء وضمان صدارة المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم قبل جولة من النهاية.ورفع تشيلسي رصيده إلى 13 نقطة من خمس مباريات متقدما بثلاث نقاط على إشبيلية ويتفوق على الفريق الإسباني في المواجهات المباشرة بعد تعادلهما بدون أهداف في ستامفورد بريدج.وأشرك فرانك لامبارد مدرب تشيلسي تشكيلة جديدة بالاعتماد على ثلاثة لاعبين خلف جيرو وأتت المخاطرة ثمارها.وافتتح جيرو التسجيل في الدقيقة الثامنة بعد انطلاقة كاي هافرتس وأهدر تشيلسي فرصتين في الشوط الأول.وسارت المباراة في اتجاه واحد في الشوط الثاني، حيث ضاعف جيرو الفارق في الدقيقة 54 بتسديدة في مرمى الحارس ألفونسو باستور بعد تمريرة من ماتيو كوفاتشيتش.وجعل المهاجم الفرنسي النتيجة 3-صفر في الدقيقة 74 بضربة رأس بعد تمريرة البديل نجولو كانتي العرضية واختتم الرباعية من ركلة جزاء حصل عليها بعد تدخل من سيرجي جوميز.وقدم إشبيلية، الذي ضمن التأهل إلى دور الستة عشر مع تشيلسي منذ الأسبوع الماضي، أداء متواضعا ولم تتح له سوى تسديدة نيمانيا جودلي التي مرت فوق المرمى.وفي المجموعة السادسة، تأهل فريق بوروسيا دورتموند الألماني إلى دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب تعادله مع ضيفه لاتسيو الإيطالي 1 /1، ضمن منافسات الجولة الخامسة، والتي شهدت فوز كلوب بروج البلجيكي على زينيت الروسي 3 / صفر.ورفع دورتموند رصيده إلى عشر نقاط في صدارة الترتيب، ليضمن تأهله إلى الدور المقبل، فيما سيكون على لاتسيو انتظار الجولة الأخيرة من المسابقة والتي ستجمعه بكلوب بروج صاحب المركز الثالث لحسم هوية المتأهل الثاني إلى جانب الفريق الألماني.وتقدم دورتموند عن طريق رافائيل جيريرو في الدقيقة 44، قبل أن يسجل شيرو إيموبيلي هدف التعادل للاتسيو في الدقيقة 68 من ضربة جزاء.ويحتل لاتسيو المركز الثاني برصيد تسع نقاط، بفارق نقطة خلف دورتموند.وفي المباراة الثانية، أحيا كلوب بروج أماله في بلوغ دور الستة عشر بعد فوزه على زينيت الروسي 3 / صفر.وتقدم بروج عن طريق شارلز في الدقيقة 34، قبل أن يسجل هانز فاناكن الهدف الثاني في الدقيقة 59، فيما أضاف نوا لانج الهدف الثالث في الدقيقة 74.ورفع كلوب بروج رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثالث بالمجموعة، لتصبح مواجهته المقبلة التي سيحل فيها ضيفا على لاتسيو مصيرية، حيث يتوجب عليه الفوز للعبور للدور المقبل، فيما يكفي لاتسيو التعادل.على الجانب الآخر يحتل فريق زينيت المركز الأخير برصيد نقطة واحدة فقط.