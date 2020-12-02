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فرنسا.. مجلس الوزراء يقرر إغلاق "التجمع ضد الإسلاموفوبيا"

Publié le Mercredi 02 Decembre 2020 - 18:22 قراءة: 1 د, 3 ث
الأناضول - باريس-

بتعليمات من الرئيس إيمانويل ماكرون وقرار مجلس الوزراء تم حل الجمعية المناهضة للعنصرية والتمييز ضد المسلمين في البلاد



قرر مجلس الوزراء الفرنسي إغلاق جمعية "التجمع ضد الإسلاموفوبيا بفرنسا" (CCIF) المناهضة للعنصرية والتمييز ضد المسلمين في البلاد.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسية جيرالد دارمانان، عبر تويتر، أن الجمعية تم حلها بناء على تعليمات الرئيس إيمانويل ماكورن، وقرار مجلس الوزراء.

وزعم دارمانان أن الجمعية كانت تمارسة دعاية "إسلامية" منذ عدة أعوام.

وكانت جمعية "التجمع ضد الإسلاموفوبيا بفرنسا" (CCIF) أعلنت الشهر المنصرم أن وزير الداخلية الذي رضخ لضغوط اليمين المتطرف، أرسل إخطارا إليها بشأن بدء إجراءات الحل.

وأشارت في بيان إلى أنها نقلت معظم أعمالها إلى الخارج، عقب توقيف أنشطتها في 29 أكتوبر / تشرين الأول الماضي.

ولفتت إلى أن إقدام الإدارة الفرنسية على خطوة حل الجمعية لا قيمة له في ظل نقل مقر الجمعية الرئيسي إلى خارج البلاد.

وأضافت: "ستواصل الجمعية تقديم الدعم القانوني لضحايا الإسلاموفوبيا، وسيتم إحاطة الهيئات الدولية بجميع مراحل مكافحة التمييز من أجل المساواة في فرنسا".

وفي 19 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أعلن الوزير أنهم يعتزمون غلق مسجد، وعدد من الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني الإسلامية بالبلاد، ومن بينها منظمة "بركة سيتي"، و"التجمع ضد الإسلاموفوبيا بفرنسا"(CCIF).

ولجأت جمعية "التجمع ضد الإسلاموفوبيا بفرنسا" إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بسبب موقف إدارة الرئيس ماكرون، تجاه المسلمين في البلاد.

Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 216189

Observateur  (Canada)  |Mercredi 02 Decembre 2020 à 18h 42m |           
Shame on you Macron!

Observateur  (Canada)  |Mercredi 02 Decembre 2020 à 18h 41m |           
الحكومة العنصرية الفاشية الفرنسية تواصل سياسة قمع المدافعين عن حقوقهم من الأقليات المسلمة
shame in you Macron

Afarit  (Nigeria)  |Mercredi 02 Decembre 2020 à 18h 28m |           
وكشف حقده على المسلمين قرار تافه كتفاهة ماكرون
التجمع حل فرعه في فرنسا منذ مدة



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