مسؤول أمريكي: إسرائيل تقف وراء اغتيال العالم الإيراني فخري زاده

الأناضول -

كشف مسؤول بالإدارة الأمريكية، النقاب عن مسؤولية إسرائيل عن عملية اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زادة.ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، الأربعاء، عن المصدر الذي لم تسمه، قوله إنّ "فخري زاده كان أحد أهداف أسرائيل لمدة طويلة ماضية".كما رفض المسؤول تأكيد ما إذا قامت إسرائيل باطلاع الإدارة الأمريكية هذه المرة على العملية.وأمس، اعتبر المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني، أبو الفضل عموئي، أن بصمات إسرائيل في عملية اغتيال فخري زاده "مشهودة وواضحة".وجاءت تصريحات عموئي، بالتزامن مع نقل قناة "العالم" الإيرانية الناطقة بالعربية، عن مسؤول في طهران ـ لم يتم الكشف عن هويته ـ قوله إن "الأسلحة التي استخدمت في الهجوم الإرهابي (على فخري زاده) إسرائيلية الصنع ويمكن التحكم بها بالأقمار الصناعية".والجمعة، أعلنت إيران اغتيال فخري زاده (63 عاما)، المعروف بـ"عراب الاتفاق النووي"، إثر استهداف سيارة كانت تقله قرب طهران.وتوعد الحرس الثوري، بـ"انتقام قاس" من قتلة فخري زاده، متهما إسرائيل بالوقوف وراء عملية اغتياله.​​​​​​​فيما قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، عبر تويتر، إن "هناك أدلة مهمة حول ضلوع إسرائيل في اغتيال فخري زاده".