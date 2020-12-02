تعيين وزير داخلية جديد في الأردن

الأناضول -

عمان / ليث الجنيدي - أصدر عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، الأربعاء، مرسوما بتعيين سمير المبيضين وزيرا للداخلية، خلفا لتوفيق الحلالمة المستقيل على خلفية تجاوزات أعقبت إجراء الانتخابات النيابية في البلاد.جاء ذلك وفق مرسوم ملكي أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، عقب نحو 3 أسابيع على استقالة وزير الداخلية السابق.وأفاد المرسوم: "نحن عبد الله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى المادة 35 من الدستور، وبناء على تنسيب رئيس الوزراء، نأمر بما هو آت: يعين سمير إبراهيم محمد المبيضين، وزيرا للداخلية".والمبيضين (62 عاما) سبق وشغل منصب وزير الداخلية في حكومة رئيس الوزراء السابق عمر الرزاز، من يونيو/ حزيران 2018 حتى مايو/ أيار 2019.وفي 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قدم الحلالمة استقالته، على خلفية وقوع تجاوزات ومخالفات عقب إجراء الانتخابات النيابية في 10 من الشهر ذاته بعموم البلاد.وبالتزامن مع بدء إعلان نتائج الانتخابات، اندلعت احتجاجات وأعمال شغب باستخدام أسلحة، ما دفع عاهل البلاد إلى التعليق والأجهزة الأمنية إلى شن حملة توقيفات موسعة.وقال الملك عبد الله الثاني، عبر تويتر: "المظاهر المؤسفة التي شهدناها من البعض بعد العملية الانتخابية، خرق واضح للقانون، وتعد على سلامة وصحة المجتمع، ولا تعبر عن الوعي الحقيقي للغالبية العظمى من مواطنينا في جميع محافظات الوطن الغالي".ومضى مؤكدا: "نحن دولة قانون، والقانون يطبق على الجميع ولا استثناء لأحد".وفي 10 نوفمبر الماضي، جرت الانتخابات النيابية بالأردن، بنسبة مشاركة بلغت نحو 30 بالمئة، بواقع مليون و387 ألفا و698، من أصل 4 ملايين و640 ألفا و643 ناخبا، وفق إحصاءات رسمية.