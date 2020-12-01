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قتيلان على الأقل ونحو 10 مصابين إثر حادث دهس بمدينة ترير غربي ألمانيا

Publié le Mardi 01 Decembre 2020 - 15:37 قراءة: 0 د, 21 ث
وكالات - أفادت وسائل إعلام محلية نقلا عن مصادر في الشرطة الألمانية بأن شخصا مجهولا قام بدهس مجموعة من المارة في الشارع بمدينة ترير الألمانية.

وقال مصدر في الشرطة إن سيارة دهست مجموعة من الأشخاص في منطقة مخصصة للمشاة في مدينة ترير غربي ألمانيا، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة عشرة أخرين على الأقل.


وذكرت الإذاعة العامة، أن الشرطة احتجزت السائق وطالبت المواطنين بالابتعاد عن منطقة الحادث، مضيفة أن دوافع السائق غير واضحة بعد.


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