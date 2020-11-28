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عودة على اغتيالات استهدفت علماء نوويين إيرانيين

Publié le Samedi 28 Novembre 2020 - 20:25 قراءة: 0 د, 15 ث
فرانس 24 - يأتي اغتيال العالم الإيراني محسن فخري زاده في إطار سلسلة من الاغتيالات التي طالت علماء نوويين إيرانيين كبار بلغ عددهم خمسة منذ 2010. الطريقة المستخدمة لاغتيال هؤلاء العلماء كانت تقريبا متشابهة، إما عبر متفجرات زرعت في سيارات أو عبر إطلاق نيران من سيارات عابرة. ... فيديو




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