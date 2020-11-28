فرانس 24 - يأتي اغتيال العالم الإيراني محسن فخري زاده في إطار سلسلة من الاغتيالات التي طالت علماء نوويين إيرانيين كبار بلغ عددهم خمسة منذ 2010. الطريقة المستخدمة لاغتيال هؤلاء العلماء كانت تقريبا متشابهة، إما عبر متفجرات زرعت في سيارات أو عبر إطلاق نيران من سيارات عابرة. ... فيديو
عودة على اغتيالات استهدفت علماء نوويين إيرانيين
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السبت 28 نوفمبر 2020 | 13 ربيع الثاني 1442
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