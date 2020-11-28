النجم الجزائري رياض محرز يقود السيتي لانتصار ساحق على بيرنلي

الأناضول -

سحق مانشستر سيتي ضيفه بيرنلي بخمسة أهداف دون رد، السبت، ضمن الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليغ".بدأ النجم الجزائري رياض محرز مهرجان أهداف السيتي بهدف أول سجله عند الدقيقة السادسة، قبل أن يعود ذات اللاعب ويُضيف الهدف الثاني في الدقيقة 22.وقبل نهاية الشوط الأول من المباراة بأربع دقائق، عزز المدافع بنجامين مندي تقدم أصحاب الأرض بهدف ثالث صنعه له البلجيكي كيفين دي بروين.وتابع السيتي سيطرته المطلقة على اللقاء ليتمكن الفريق من تسجيل هدفين مُتتاليين، حملا توقيع كل من الإسباني فيران توريس، ورياض محرز مجددًا، في الدقيقتين 66 و69.وبهذا، حقق مانشستر سيتي الفوز عقب تعثره في آخر جولتين، ليرفع فريق المدرب بيب غوارديولا رصيده للنقطة 15 في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد بيرنلي عند خمس نقاط فقط يحتل بها المركز السابع عشر.