   Farid - تقاسيم عود  

النجم الجزائري رياض محرز يقود السيتي لانتصار ساحق على بيرنلي

Publié le Samedi 28 Novembre 2020 - 19:32 قراءة: 0 د, 39 ث
الأناضول - سحق مانشستر سيتي ضيفه بيرنلي بخمسة أهداف دون رد، السبت، ضمن الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليغ".

بدأ النجم الجزائري رياض محرز مهرجان أهداف السيتي بهدف أول سجله عند الدقيقة السادسة، قبل أن يعود ذات اللاعب ويُضيف الهدف الثاني في الدقيقة 22.


وقبل نهاية الشوط الأول من المباراة بأربع دقائق، عزز المدافع بنجامين مندي تقدم أصحاب الأرض بهدف ثالث صنعه له البلجيكي كيفين دي بروين.

وتابع السيتي سيطرته المطلقة على اللقاء ليتمكن الفريق من تسجيل هدفين مُتتاليين، حملا توقيع كل من الإسباني فيران توريس، ورياض محرز مجددًا، في الدقيقتين 66 و69.

وبهذا، حقق مانشستر سيتي الفوز عقب تعثره في آخر جولتين، ليرفع فريق المدرب بيب غوارديولا رصيده للنقطة 15 في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد بيرنلي عند خمس نقاط فقط يحتل بها المركز السابع عشر.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 215917



مشروع قانون المالية لسنة 2021

En continu

Toutes les news
.

السبت 28 نوفمبر 2020 | 13 ربيع الثاني 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:06 14:45 12:14 07:11 05:39
16°
 22° % 51 :الرطــوبة
تونــس 16°
6.7 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
22°-1618°-1320°-1319°-1219°-12
  • Avoirs en devises
    22374,6

  • (27 nov)
  • Jours d'importation
    154
  •              1 € = 3,25920 DT        1$ =2,73490 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27 nov)   105,7 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة