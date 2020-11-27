فرانس 24 - لقي فيديو يظهر مشاهد تعنيف شرطيين فرنسيين لرجل أعزل تنديدا واسعا وسط الرأي العام الفرنسي، تحرك على إثره وزير الداخلية جيرالد دارمانان ليقول إنه سيقيل أربعة شرطيين متورطين من وظائفهم. وفتحت "المفتشية العامة للشرطة الوطنية" تحقيقا في الحادث، وبعد نشر التسجيل المصور فتح المدعي العام تحقيقا بتعرض الرجل للضرب. ويتزامن الحادث مع الجدل الدائر حول مشروع قانون "الأمن الشامل" الذي يقيد أحد بنوده نشر صور الشرطة...فيديو
فرنسا: إيقاف أربعة شرطيين عن العمل ظهروا في تسجيل مصور يعنفون ويشتمون رجلا أعزل
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