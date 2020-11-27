نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم: هل يرفع الأهلي الكأس للمرة التاسعة أم يكسب الزمالك لقبه السادس؟

فرانس 24 -

صراع تاريخي وحساسية مفرطة

هاجس كورونا يخيم على المباراة

الجزائري مصطفى غربال حكما للمباراة

يحتضن ملعب القاهرة الدولي مساء الجمعة نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بين النادي الأهلي وغريمه الزمالك في مواجهة تاريخية ستقام دون جماهير "تقديرا للظروف التي يمر بها العالم كله في ظل انتشار جائحة كورونا"، كما أعلن الاتحادان الأفريقي والمصري.وهذه المباراة هي الأولى بين فريقين من دولة واحدة وغريمين من نفس المدينة هيمن كلاهما على المسابقات القارية والمحلية. فقد يملك الأهلي الرقم القياسي بعدد مرات إحراز اللقب القاري (8) والدوري المحلي (42)، مقابل خمسة ألقاب قارية للزمالك الذي يتساوى مع مازيمبي الكونغولي الديمقراطي و12 في الدوري المحلي.وهيمن الغريمان على الأحاديث اليومية لمئات ملايين المصريين داخل البلاد وخارجها، إذ يصف الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى الناديين بـ"أكبر حزبين شعبيين في مصر".ووسط حساسية مفرطة بين المعسكرين، وجه وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي دعوة لتقام المباراة بشعار "لا للتعصب". إلا أن عددا من البرامج الرياضية ولاعبين سابقين في الناديين واصلوا خروجهم عن النص، ما دفع بالهيئة الوطنية للإعلام إلى اصدار قرار رسمي بإيقاف عدد من البرامج ومقدميها ومنع ظهور عدد من الضيوف.ووصل الصراع التاريخي بين الجماهير إلى ذروته في السنوات الأخيرة، خصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أحداث شهدتها بعض المحافظات عقب مواجهتهما في الكأس السوبر المحلية في أيلول/سبتمبر 2019 والتي انتهت أهلاوية 3-2 بملعب الجيش في برج العرب.ويخيم هاجس كورونا على المباراة، بعد إصابة وليد سليمان وصالح جمعة والملي أليو ديينغ من الأهلي، ومحمود حمدي "الونش" ويوسف أوباما وعبدالله جمعة من الزمالك مع مساعد المدرب مدحت عبد الهادي، فيما تعافى ثنائي حازم إمام ومحمد حسن ولاعب الأهلي محمود عبد المنعم "كهربا".مدرب الأهلي، الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، يملك أفضلية التفوق على الزمالك، حيث قاد ماميلودي صنداونز إلى إحراز لقبه القاري الوحيد على حساب الزمالك في 2016 (3-صفر وصفر-1). وهو يعول على الحارس محمد الشناوي وصانع الألعاب محمد مجدي "أفشه"، وعلى التونسي علي معلول ولاعب الوسط المالي اليو ديانغ والنيجيري جونيور أجايي.من جانبه، يملك مدرب الزمالك، البرتغالي جايمي باتشيكو، لاعبين مهرة قادرين على قلب الطاولة على منافسهم التقليدي "أثق في اللاعبين وشخصيتهم القوية، وهم قادرون على إسعاد الجماهير".ورغم غياب محمود حمدي "الونش" أحد أفضل المدافعين في مصر حاليا، إلا أن محمود علاء يبدو قادرا على تعويض غيابه إضافة إلى لاعب الوسط المخضرم طارق حامد وبجواره الدولي التونسي فرجاني ساسي، وأمامهم ثلاثي الهجوم المغربي أشرف بن شرقي والدوليان أحمد سيد "زيزو" ومصطفى محمد.ويسعى الأهلي إلى تعزيز رقمه القياسي (8) بلقب غائب عن خزائنه منذ 2013 وخوض كأس العالم للأندية للمرة السادسة، فيما يحلم الزمالك بلقب سادس وأول منذ 2002 للمشاركة في باكورة مونديالاته.أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الخميس تعيين الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال لإدارة مباراة النهائي بين الأهلي والزمالك.ويعاونه المغربي رضوان جيد حكما لتقنية "في أيه آر"، والزامبي جاني سيكازوي حكما رابعا.وأسفر الاجتماع الفني الخاص بالمباراة الذي عقد بملعب القاهرة عن ارتداء الأهلي القميص الأحمر والشورت الأسود والجوارب الحمراء، فيما يرتدي الحارس الزي البنفسجي. ويرتدي الزمالك الزي الأبيض بالكامل وسيرتدي الحارس الزي الأخضر.فرانس24/ أ ف ب