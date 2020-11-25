   100% - Tarab ..  

رئيس الصين يهنئ بايدن ويأمل علاقات قائمة على الكسب المتبادل

Publié le Mercredi 25 Novembre 2020 - 16:48 قراءة: 0 د, 50 ث
الأناضول - بكين - هنأ الرئيس الصيني شي جينبينغ، الأربعاء، نظيره الأمريكي المنتخب جو بايدن، معربا عن أمله بعلاقات "تعاون قائمة على مبدأ الكسب المتبادل"، وسط نزاعات بين البلدين بشأن التجارة والتكنولوجيا والأمن.

وتعد الصين إحدى آخر الدول الكبرى التي تهنئ بايدن، ولم يكن هناك تفسير للتأخير، لكن بعض المعلقين قالوا إن بكين قد ترغب في تجنب توتر العلاقات مع الرئيس دونالد ترامب، الذي لم يعترف بهزيمته في الانتخابات.


وفي رسالة تهنئة، قال شي لبايدن، إن العلاقات "الصحية والمستقرة" هي "التوقع المشترك للمجتمع الدولي"، وفق بيان نقلته وكالة أنباء "شينخوا" الرسمية.

وأضاف "نأمل أن يتمسك الجانبان بروح عدم الصراع وعدم المواجهة والاحترام المتبادل والتعاون القائم على مبدأ الكسب المتبادل، والتركيز على التعاون والسيطرة على الخلافات وتعزيز التنمية الصحية والمستقرة للصين والولايات المتحدة".

وتشهد العلاقات بين واشنطن وبكين تدهورا غير مسبوق في المجالات التجارية والتكنولوجية، إضافة إلى ملفات أخرى أبرزها قانون الأمن القومي، الذي فرضته الصين على هونغ كونغ.

إلى جانب التوترات في بحر جنوب الصين، وقضية مسلمي الأويغور، إضافة لتوجيه واشنطن اتهامات إلى بكين بالتسبب في انتشار فيروس كورونا عالميا.​​​​​​​



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 215714



En continu

Toutes les news
.
.

الأربعاء 25 نوفمبر 2020 | 10 ربيع الثاني 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:38 17:07 14:46 12:13 07:08 05:37
18°
 19° % 59 :الرطــوبة
تونــس 13°
2.1 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
19°-1320°-1421°-1522°-1617°-14
  • Avoirs en devises
    21444,1

  • (24 nov)
  • Jours d'importation
    148
  •              1 € = 3,25400 DT        1$ =2,74446 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24 nov)   1065,5 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة