رئيس الصين يهنئ بايدن ويأمل علاقات قائمة على الكسب المتبادل

الأناضول -

بكين - هنأ الرئيس الصيني شي جينبينغ، الأربعاء، نظيره الأمريكي المنتخب جو بايدن، معربا عن أمله بعلاقات "تعاون قائمة على مبدأ الكسب المتبادل"، وسط نزاعات بين البلدين بشأن التجارة والتكنولوجيا والأمن.وتعد الصين إحدى آخر الدول الكبرى التي تهنئ بايدن، ولم يكن هناك تفسير للتأخير، لكن بعض المعلقين قالوا إن بكين قد ترغب في تجنب توتر العلاقات مع الرئيس دونالد ترامب، الذي لم يعترف بهزيمته في الانتخابات.وفي رسالة تهنئة، قال شي لبايدن، إن العلاقات "الصحية والمستقرة" هي "التوقع المشترك للمجتمع الدولي"، وفق بيان نقلته وكالة أنباء "شينخوا" الرسمية.وأضاف "نأمل أن يتمسك الجانبان بروح عدم الصراع وعدم المواجهة والاحترام المتبادل والتعاون القائم على مبدأ الكسب المتبادل، والتركيز على التعاون والسيطرة على الخلافات وتعزيز التنمية الصحية والمستقرة للصين والولايات المتحدة".وتشهد العلاقات بين واشنطن وبكين تدهورا غير مسبوق في المجالات التجارية والتكنولوجية، إضافة إلى ملفات أخرى أبرزها قانون الأمن القومي، الذي فرضته الصين على هونغ كونغ.إلى جانب التوترات في بحر جنوب الصين، وقضية مسلمي الأويغور، إضافة لتوجيه واشنطن اتهامات إلى بكين بالتسبب في انتشار فيروس كورونا عالميا.​​​​​​​