المغرب: هدف اجتماع "النواب الليبي" تذويب الجليد

الأناضول -

بين مكونات المختلفة وتحديد تاريخ لعقد جلسة في بلادهم، بحسب وزير الخارجية ناصر بوريطة

قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الثلاثاء، إن الهدف من الاجتماع التشاوري لمجلس النواب الليبي "تذويب الجليد بين مختلف المكونات بعد مدة من التباعد، وتحديد تاريخ لعقد جلسة في ليبيا".جاء ذلك في كلمة له خلال الاجتماع التشاوري الرسمي لأعضاء البرلمان الليبي بشقيه، والمنعقد في مدينة طنجة المغربية.وفي وقت سابق الثلاثاء، انطلق في طنجة، الاجتماع التشاوري الرسمي لأعضاء البرلمان الليبي بشقيه في العاصمة طرابلس ومدينة طبرق (شرق).ولفت وزير الخارجية المغربي، إلى أن "الهدف من الاجتماع أيضا توحيد المواقف والرؤى بشأن مخرجات الحوار السياسي، بالإضافة إلى تزكية مخرجات بوزنيقة المتعلقة بالمناصب السياسية.وتابع " الاجتماع يهدف إلى تهيئ مجلس النواب ليلعب دوره كاملا خلال الفترة المقبلة".