كورونا.. 21 وفاة في ليبيا و15 بسلطنة عمان

الأناضول -

أعلنت ليبيا، الأحد، وفاة 21 شخصا جراء فيروس كورونا، فيما رصدت سلطنة عمان 15 وفاة بالفيروس.وأفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، بتسجيل 21 وفاة و1.015 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 1.327 مريضا.وأوضح المركز (حكومي)، في بيان، أن إجمالي الإصابات بلغ 77.823، بينها 1.089وفاة، و48.914 حالة شفاء.وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 15 وفاة، و721 إصابة بكورونا، فضلا عن تعافي 863 مريضا، خلال الـ48 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 121.360، منها 1.380 وفاة، و113.269 حالة تعاف.وحتى ظهر الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 58 مليونا و550 ألفا، توفي منهم أكثر من مليون و387 ألفا، وتعافى ما يزيد على 40 مليونا و517 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".