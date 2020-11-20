الرئيس الأرميني يقيل وزير الدفاع

الأناضول -

أقال الرئيس الأرميني أرمين سركيسيان، وزراء الدفاع والحالات الطارئة والعمل.وبحسب مرسوم صادر عن الرئاسة، الجمعة، تمت إقالة وزراء الدفاع ديفيد تونويان، والحالات الطارئة فيليكس تسولاكيان، والعمل زارويي باتويان.وجرى تعيين فاغرشاك هاروتونيان وزيرا للدفاع عوضا عن تونويان المقال، بحسب المرسوم.وشهدت أرمينيا احتجاجات مناهضة للحكومة إثر إقرار رئيس الوزراء نيكول باشينيان بالهزيمة أمام أذربيجان في إقليم قره باغ، وطالبته أحزاب المعارضة بالاستقالة.وفي 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق ينص على وقف إطلاق النار في إقليم "قره باغ".فيما اعتبر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، الاتفاق بمثابة نصر لبلاده، مؤكدا أن الانتصارات التي حققها الجيش أجبرت باشينيان، على قبول الاتفاق مكرها.ونص الاتفاق على استعادة أذربيجان السيطرة على كل من محافظة أغدام حتى 20 نوفمبر الجاري، ولاتشين حتى 1 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.والأحد، أعلن نائب الرئيس الأذربيجاني حكمت حاجييف، منح أرمينيا مهلة إضافية، حتى 25 نوفمبر الجاري، من أجل إخلاء مدينة كلبجار المحتلة، بسبب ظروف الطقس في المنطقة.وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع الأذربيجانية، الجمعة، أن قواتها دخلت محافظة أغدام وفقا للاتفاقية المبرمة بين باكو ويريفان بوساطة روسية.