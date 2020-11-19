المغرب.. أنباء عن انتحار القنصل العام الفرنسي بطنجة

الأناضول -

- مسؤول في محافظة طنجة (شمال) قال للأناضول، إن "دينيس فرنسوا أقدم على الانتحار"، وسائل إعلام مغربية ذكرت أنه "انتحر بواسطة حبل داخل بيته".

- فيما لم يصدر بيان حول الموضوع من قبل السلطات المغربية أو الفرنسية

أفاد مسؤول بمحافظة طنجة المغربية (أقصى الشمال)، الخميس، بأن القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا، "أقدم على الانتحار".وفي تصريح للأناضول، قال المسؤول المغربي، مفضلا عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالتصريح للإعلام، إن"القنصل العام الفرنسي بطنجة أقدم على الانتحار"، دون تفاصيل.وتداولت وسائل إعلام مغربية، الخميس، خبر انتحار الدبلوماسي الفرنسي، الذي تم تعيينه قنصلا قبل شهرين.وذكر الإعلام المغربي، أن "القنصل العام الفرنسي، أقدم على الانتحار بواسطة حبل داخل بيته وذلك في الساعات الأولى من صباح الخميس".وقال موقع "Le360”(مقرب من السلطات)، إن "القنصل العام الفرنسي، كان قد طلب إعفاءه من مهامه، بعد تعيينه في منصبه الدبلوماسي، منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي".وشهد محيط القنصلية الفرنسية بالمحافظة استنفارا أمنيا، صباح الخميس، حيث فتحت السلطات المغربية تحقيقا حول الحادث، وفق الإعلام المحلي.ولم يصدر أي بيان رسمي حول الموضوع من طرف السلطات المغربية أو الفرنسية، حتى الساعة 12:35 (ت.غ).