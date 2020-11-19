سفينة غاز مسال جزائرية تصل تركيا تحمل 171 ألفا و800 مترا مكعبا غاز

الأناضول - وصلت سفينة "Tssala" الجزائرية لنقل الغاز الطبيعي المسال، إلى تركيا، الخميس، قادمة من ميناء ميناء "فوس-سور-مير" الفرنسي.
وحسب بيانات نظام تتبع السفن الدولية، انطلقت السفينة من فرنسا في الـ11 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ورست صباح الخميس في ميناء محطة "علي آغا" للغاز الطبيعي المسال، في إزمير.
وتبلغ سعة السفينة 171 ألفا و800 مترا مكعبا من الغاز المسال، وتحمل علم الجزائر.
وحسب بيانات نظام تتبع السفن الدولية، انطلقت السفينة من فرنسا في الـ11 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ورست صباح الخميس في ميناء محطة "علي آغا" للغاز الطبيعي المسال، في إزمير.
وتبلغ سعة السفينة 171 ألفا و800 مترا مكعبا من الغاز المسال، وتحمل علم الجزائر.
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