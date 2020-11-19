سفينة غاز مسال جزائرية تصل تركيا تحمل 171 ألفا و800 مترا مكعبا غاز

الأناضول -

وصلت سفينة "Tssala" الجزائرية لنقل الغاز الطبيعي المسال، إلى تركيا، الخميس، قادمة من ميناء ميناء "فوس-سور-مير" الفرنسي.وحسب بيانات نظام تتبع السفن الدولية، انطلقت السفينة من فرنسا في الـ11 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ورست صباح الخميس في ميناء محطة "علي آغا" للغاز الطبيعي المسال، في إزمير.وتبلغ سعة السفينة 171 ألفا و800 مترا مكعبا من الغاز المسال، وتحمل علم الجزائر.