أسعار النفط ترتفع وسط ترقب لاجتماع "أوبك+"

الأناضول -

صعدت أسعار النفط الخام في التعاملات المبكرة، الثلاثاء، ترقبا لاجتماع تحالف "أوبك+" خلال وقت لاحق اليوم، لبحث سوق النفط وإمكانية تمديد الاتفاق الحالي لخفض الإنتاج شهورا إضافية.وتنتهي في 2020، المرحلة الثانية من اتفاق خفض الإنتاج، بدأ تنفيذها في أغسطس/ آب الماضي بخفض 7.7 ملايين برميل يوميا، نزولا من مع المرحلة الأولى، التي بدأت في مايو/ أيار 2020، والتي شهدت خفضا بـ 9.7 ملايين برميل يوميا.ومن المتوقع اليوم، تمديد المرحلة الثانية من الخفض لتنتهي في الربع الأول 2021، يستأنف بعدها تنفيذ المرحلة الثالثة بتخفيف الخفض إلى 5.7 ملايين برميل يوميا حتى أبريل/ نيسان 2022.وبحلول الساعة (08:05 ت.غ)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يناير/ كانون ثاني بنسبة 0.70 بالمئة أو 32 سنتا إلى 44.14 دولارا للبرميل.كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، تسليم ديسمبر/ كانون أول بنسبة 0.27 بالمئة أو 9 سنتات إلى 41.43 دولارا للبرميل الواحد.ومرد تمديد خفض الإنتاج المتوقع، عودة الإنتاج الليبي بأكثر من مليون برميل يوميا اعتبارا من نهاية أكتوبر الماضي، من متوسط 100 ألف في الشهور السابقة، وقرارات دولية خاصة أوروبية، بعودة الغلق الجزئي لمرافق محلية لتخفيف أعداد الإصابات بـ "كورونا".