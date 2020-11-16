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بريطانيا: بوريس جونسون يدخل حجرا صحيا ذاتيا بعد مخالطته مصابا بفيروس كورونا

Publié le Lundi 16 Novembre 2020 - 09:54 قراءة: 0 د, 20 ث
فرانس 24 - أعلن متحدث باسم رئاسة الحكومة البريطانية مساء الأحد أن رئيس الوزراء بوريس جونسون بدأ حجرا صحيا ذاتيا عقب مخالطته مصابا بفيروس كورونا.

وقال المتحدث أن جونسون الذي عانى وضعا صحيا حرجا عقب إصابته بالفيروس قبل أشهر، يشعر بأنه في حال "جيدة" ولا يظهر "أيا من الأعراض" المرتبطة بالمرض، مضيفا أنه سيواصل العمل من داونينغ ستريت "خصوصا للإشراف على تعامل الحكومة مع جائحة" كوفيد-19.


فرانس24/ أ ف ب

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