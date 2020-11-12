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استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا وتونس السبت

Publié le Jeudi 12 Novembre 2020 - 09:50 قراءة: 0 د, 33 ث
الأناضول - أعلنت مصلحة المطارات الليبية (حكومية)، استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا وتونس، اعتبارا من السبت المقبل.

جاء ذلك في تعميم بهذا الخصوص، وزعته المصلحة على مدراء المطارات بعموم البلاد، مساء الأربعاء.


وقالت المصلحة، إن "استئناف الرحلات جاء بناء على الاتفاق مع الجانب التونسي على البروتوكول الصحي المتعلق بتسهيل حركة العبور بين البلدين وتنقل المواطنين عبر المعابر البرية والجوية".

وأوضحت أن البروتوكول يشمل "التشديد على ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي، وإجراء تحليل فيروس كورونا قبل السفر بـ72 ساعة"، وغيرها.

وفي 15 مارس، أعلنت الحكومة الليبية، حالة الطوارئ في أنحاء البلاد وإغلاق الحدود البرية والمنافذ الجوية لمنع تفشي كورونا.

ووفق آخر حصيلة رسمية، بلغت إصابات كورونا في ليبيا، 70.885، بينها 970 وفاة، و42.098 حالة شفاء.

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