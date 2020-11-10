كورونا.. 17 وفاة في السعودية و13 بليبيا

الأناضول -

أعلنت السعودية، الثلاثاء، تسجيل 17 وفاة جراء فيروس كورونا، فيما رصدت ليبيا 13، وفق بيانيين رسميين.وقالت وزارة الصحة السعودية في بيان، إنها سجلت 17 وفاة و471 إصابة بكورونا، فضلا عن تعافي 493 مريضا.وأضافت الوزارة، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في السعودية بلغ 351 ألفا و455، منها 5 آلاف و576 وفاة، و338 ألفا و281 حالة تعاف.وفي ليبيا، أفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيان، بتسجيل 13 وفاة و970 إصابة بكورونا، فضلا عن تعافي 732 مريضا.وبحسب المركز، بلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس 70 ألفا و10، منها 957 وفاة، و41 ألفا و512 حالة تعاف.وحتى عصر الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 51 مليونا و387 ألفا، توفي منهم أكثر من مليون و271 ألفا، وتعافى ما يزيد على 36 مليونا و155 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".