   El Hadra - يا بلحسن يا شادلي  

توتنهام يتصدر الـ"بريميرليغ" بفوز صعب على وست بروميتش بهدف وحيد

@spursOfficial /twitter
Publié le Dimanche 08 Novembre 2020 - 16:19 قراءة: 0 د, 24 ث
الأناضول - خطف توتنهام هوتسبير فوزًا صعبًا من أرض مضيفه وست بروميتش ألبيون بهدفٍ دون رد، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

جاء هدف الفوز الوحيد لصالح توتنهام قبل دقيقتين فقط من نهاية الوقت الأصلي للمباراة، عن طريق المهاجم هاري كين بعد عرضية رائعة من مات دوهيرتي، استقبلها الدولي الإنجليزي برأسية متقنة في شباك وست بروميتش.


وبهذا، رفع توتنهام رصيده إلى 17 نقطة في صدارة الترتيب مؤقتًا، فيما تجمد رصيد وست بروميتش عند 3 نقاط في المركز الثامن عشر.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 214665



En continu

Toutes les news

الأحد 08 نوفمبر 2020 | 22 ربيع الأول 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:46 17:17 14:54 12:10 06:50 05:22
20°
 25° % 68 :الرطــوبة
تونــس 17°
1.5 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
25°-1725°-1724°-1723°-1724°-16
  • Avoirs en devises
    21324,1

  • (6 nov)
  • Jours d'importation
    147
  •              1 € = 3,23513 DT        1$ =2,76711 DT
  • Solde Compte du Trésor   (6 nov)   1528,7 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة