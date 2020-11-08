الأناضول -

خطف توتنهام هوتسبير فوزًا صعبًا من أرض مضيفه وست بروميتش ألبيون بهدفٍ دون رد، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.جاء هدف الفوز الوحيد لصالح توتنهام قبل دقيقتين فقط من نهاية الوقت الأصلي للمباراة، عن طريق المهاجم هاري كين بعد عرضية رائعة من مات دوهيرتي، استقبلها الدولي الإنجليزي برأسية متقنة في شباك وست بروميتش.وبهذا، رفع توتنهام رصيده إلى 17 نقطة في صدارة الترتيب مؤقتًا، فيما تجمد رصيد وست بروميتش عند 3 نقاط في المركز الثامن عشر.