بايرن يحسم الكلاسيكو الألماني بفوز صعب على دورتموند

الأناضول -

حسم بايرن ميونخ كلاسيكو ألمانيا بفوزه على مضيفه وغريمه الأزلي بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف لهدفين، السبت، في قمة الجولة السابعة من منافسات الدوري الألماني لكرة القدم.قدم الفريقين شوط أول مميز تبادلا خلاله السيطرة على الكرة، وسط تألق كبير من الدفاع الذي لعب دورًا كبيرًا في الحفاظ على الشباك نظيفة طيلة الـ 45 دقيقة الأولى.وشهد الوقت البدل ضائع لعمر الشوط الأول تسجيل هدفين متتاليين، جاء الأول منها لصالح دورتموند عبر ماركوس رويس، قبل أن يعدل بايرن الكفة عن طريق مدافعه ديفيد ألابا.وتمكن الفريق البافاري من خطف الهدف الثاني مع حلول الدقيقة الثالثة من زمن الشوط الثاني، وذلك برأسية متقنة من المهاجم البولندي روبيرت ليفاندوفيسكي.وعمل البايرن بعد ذلك على تأكيد تقدمه والابتعاد بالنتيجة أكثر، من خلال فرض أسلوبه الهجومي على مناطق دورتموند، إلى أن نجح ليروي ساني في إحراز هدف ثالث مع حلول الدقيقة 80.وأشعل النرويجي إيرلينغ هالاند أجواء المباراة في دقائقها القليلة المتبقية، بعدما سجل هدف ثان عند الدقيقة 83 قلص به الفارق لدورتموند، الذي حاول التسجيل ومعادلة النتيجة، لكن الوقت لم يساعده في ذلك.وبذلك، انفرد بايرن ميونخ بصدارة الترتيب برصيد 18 نقطة، فيما توقف رصيد بوروسيا دورتموند عند 15 نقطة في المركز الثالث.