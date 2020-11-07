بايدن: سأكون رئيسا لجميع الأمريكيين

واشنطن - تعهد المرشح الديمقراطي جو بايدن، الذي أعلنت وسائل إعلام أمريكية فوزه في الانتخابات الرئاسية، بأن يكون "رئيس لجميع الأمريكيين".وقال بايدن، في بيان موجه لشعب الأمريكي نشره عبر توتير، "الولايات المتحدة .. يشرفني أنكم اخترتموني لقيادة بلدنا العظيم".وأضاف: "سيكون العمل الذي ينتظرنا صعبا، لكنني أعدكم بأن أكون رئيسا لجميع الأمريكيين سواء صوتم لي أم لا".وأشار أن "الأصوات التي حصل عليها كانت قياسية، وتثبت أن الديمقراطية لا تزال تنبض في قلب الولايات المتحدة، رغم العقبات غير المسبوقة".ومضى بالقول: "مع انتهاء الحملة، حان الوقت لندع الغضب والخطاب المحتدم خلفنا، ونتجمع كأمة".وفي وقت سابق السبت، أعلنت وسائل إعلام أمريكية فوز جو بايدن بالسباق إلى البيت الأبيض، على حساب الرئيس الحالي الجمهوري دونالد ترامب، الذي رفض الاعتراف بالهزيمة، حسبما أكدت حملته الانتخابية.ولم يقر ترامب بهزيمته أمام بايدن، متوعدا بطعون قضائية لم يحددها، سعيا لتغيير نتيجة السباق إلى البيت الأبيض.وقال في بيان: "حملتنا ستبدأ في عرض قضيتنا في المحكمة لضمان الالتزام التام بقوانين الانتخابات وتنصيب الفائز الحقيقي".وزعم ترامب أن تزويرا واسعا ومخالفات شابت الانتخابات.