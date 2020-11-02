تركيا.. إنقاذ طفلة بعد 65 ساعة على زلزال إزمير

الأناضول - تمكنت فرق البحث والإنقاذ التركية، من إنقاذ طفلة في الثالثة من العمر من تحت الأنقاض، بعد مضي 65 ساعة على وقوع زلزال عنيف في ولاية إزمير، غربي البلاد.



ونجحت الفرق المختصة في إخراج الطفلة "أليف برينتشاك" من تحت الأنقاض ونقلها إلى المستشفى لتتلقى الرعاية الصحية اللازمة. وتعتبر أليف الشخص الـ 106 الذي يتم إنقاذه من تحت أنقاض المباني المدمرة جراء زلزال إزمير.



