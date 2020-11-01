نيوكاسل يهزم إيفرتون ويكبده هزيمته الثانية على التوالي

الأناضول -

انتصر نيوكاسل يونايتد على ضيفه إيفرتون بهدفين لهدف، في مباراة أقيمت، الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وافتتح نيوكاسل التسجيل باب التسجيل عند الدقيقة 58 من ركلة جزاء نفذها المهاجم كاليوم ويلسون، الذي عاد وأحرز هدفًا ثانيًا مع حلول الدقيقة 85.وعرفت الدقيقة الأولى من الوقت البدل ضائع لعمر المباراة تسجيل إيفرتون لهدفه الوحيد، عبر هداف الفريق والدوري دومينيك كالفيرت ليوين.وبهذا، رفع نيوكاسل يونايتد رصيده للنقطة 11 في المركز العاشر، فيما تجرع إيفرتون مرارة الهزيمة الثانية على التوالي بعد السقوط أمام ساوثهامبتون، ليتجمد رصيد الفريق عند 13 في المركز الثاني.