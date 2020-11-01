يوفنتوس يستعيد توازنه برباعية أمام سبيزيا

الأناضول -

عاد يوفنتوس بالعلامة الكاملة من أرض مضيفه سبيزيا عقب فوزه بأربعة أهداف لهدف، الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.جاء شوط المباراة الأول متوسط المستوى من جانب اليوفي الذي نجح في التقدم بهدف جاء عند الدقيقة 16 عبر الإسباني ألفارو موراتا، قبل أن يُدرك سبيزيا التعادل عن طريق توماسو بوبيجا عند الدقيقة 32.ودخل يوفنتوس الشوط الثاني بعزيمة أكبر على التسجيل، وكان له ما أراد عندما سجل له نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفًا ثانيًا في الدقيقة 59، أتبعه الفرنسي أدريان رابيو بهدف ثالث مع حلول الدقيقة 68.وتمكن رونالدو عند الدقيقة 77 من إضافة هدف رابع لليوفي وثاني له من علامة الجزاء، مؤكدًا بذلك عودته القوية بعد الإصابة بفيروس كورونا وغيابه عن الملاعب لأكثر من أسبوعين.وبذلك، استعاد يوفنتوس توازنه بعد جولتين متتاليتين أنهاها بطل إيطاليا في التسع مواسم الأخيرة بالتعادل، رافعًا بذلك رصيده للنقطة 12 في المركز الثاني مؤقتًا.وبالمقابل، تجمد رصيد سبيزيا عند 5 نقاط في المركز الخامس عشر.وفي لقاء آخر جرى بنفس التوقيت، تغلب لاتسيو على مضيفه تورينو بأربعة أهداف لثلاثة.