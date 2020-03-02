العراق... ارتفاع مصابي ''كورونا'' إلى 26 حالة

Lundi 02 Mars 2020



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الأناضول

أعلنت وزارة الصحة العراقية، الإثنين، تسجيل 5 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 26 حالة.وقالت وزارة الصحة في بيان، إنه تم "تشخيص 5 حالاتٍ جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ، 3 منها في بغداد وحالة في ميسان (شرق)، والخامسة في النجف (جنوب)".وأوضحت، أن المصابين "يتلقون حاليا الرعاية الصحية المطلوبة".ويرتفع بذلك عدد الإصابات في العراق إلى 26 منذ ظهور أول حالة في 24 شباط/فبراير الماضي، غالبيتهم عائدون من إيران.ومؤخرا، قررت السلطات تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس وإغلاق مراكز التجمع العامة لمدة 10 أيام، ومنع سفر المواطنين إلى 9 الصين، وإيران، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتايلاند، وسنغافورة، وإيطاليا، والكويت، والبحرين، باستثناء الوفود الرسمية والأجنبية والهيئات الدبلوماسية.وظهر الفيروس، لأول مرة، في مدينة ووهان وسط الصين، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، وانتشر لاحقًا في 68 دولة، ما تسبب في حالة رعب تسود العالم أجمع.