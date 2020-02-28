إيطاليا تجلي مواطنها المصاب بكورونا من الجزائر عبر طائرة خاصة

Vendredi 28 Février 2020
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الأناضول - الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله - أجلت السلطات الإيطالية مساء الجمعة، مواطنها المصاب بفيروس كورونا من الجزائر عبر طائرة خاصة، وفق إعلام محلي.
ونقلت قنوات "الشروق" و"النهار" الخاصتين بالجزائر، أن طائرة صغيرة تابعة للخطوط الجوية الإيطالية، أجلت المواطن المصاب بكورونا من بلدة حاسي مسعود جنوب البلاد.
ونقل المواطن الإيطالي من مكان الحجر الصحي إلى الطائرة عبر سرير بزجاج عازل من قبل أطقم طبية لتفادي انتقال العدوى.
والثلاثاء الماضي، أعلنت الجزائر تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس، لمواطن إيطالي قدم إلى البلاد في 17 فبراير/ شباط الجاري، وهو يعمل بشركة "إيني" النفطية الإيطالية بمنشأة بترولية جنوبي الجزائر.
ومنذ اكتشاف الإصابة تم وضع المصاب تحت الحجر الصحي، كما أخضعت السلطات من رافقوه في الرحلة الجوية وعمال الشركة الذين احتك بهم للفحص، وتبين عدم إصابتهم بالفيروس.
وفي وقت سابق الجمعة، صرح وزير الصحة الجزائري عبد الرحمان بن بوزيد، أن الرعية الإيطالي المصاب "في صحة جيدة".
الأناضول - الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله - أجلت السلطات الإيطالية مساء الجمعة، مواطنها المصاب بفيروس كورونا من الجزائر عبر طائرة خاصة، وفق إعلام محلي.
ونقلت قنوات "الشروق" و"النهار" الخاصتين بالجزائر، أن طائرة صغيرة تابعة للخطوط الجوية الإيطالية، أجلت المواطن المصاب بكورونا من بلدة حاسي مسعود جنوب البلاد.
ونقل المواطن الإيطالي من مكان الحجر الصحي إلى الطائرة عبر سرير بزجاج عازل من قبل أطقم طبية لتفادي انتقال العدوى.
والثلاثاء الماضي، أعلنت الجزائر تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس، لمواطن إيطالي قدم إلى البلاد في 17 فبراير/ شباط الجاري، وهو يعمل بشركة "إيني" النفطية الإيطالية بمنشأة بترولية جنوبي الجزائر.
ومنذ اكتشاف الإصابة تم وضع المصاب تحت الحجر الصحي، كما أخضعت السلطات من رافقوه في الرحلة الجوية وعمال الشركة الذين احتك بهم للفحص، وتبين عدم إصابتهم بالفيروس.
وفي وقت سابق الجمعة، صرح وزير الصحة الجزائري عبد الرحمان بن بوزيد، أن الرعية الإيطالي المصاب "في صحة جيدة".
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Par:essoltan (France )
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