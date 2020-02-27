كوريا الجنوبية.. ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا إلى 1766 حالة

Jeudi 27 Février 2020
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الأناضول - سيول - ارتفعت، الخميس، حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى ألف و766 حالة.
وقالت السلطات الطبية، في تصريحات صحفية، إنه " تم تأكيد 505 حالات إصابة جديدة في يوم واحد (الخميس)"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية الرسمية "يونهاب".
وأضافت أنه من بين الحالات الجديدة "تم إعلان 334 حالة صباح اليوم، بالإضافة إلى 171 حالة جديدة بعد ظهر اليوم؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى ألف و766 حالة".
يشار أن 139 حالة من الحالات الجديدة كانت في مدينة "دايغو"، بؤرة انتشار الفيروس في كوريا الجنوبية، وطلب من سكانها وعددهم مليونين ونصف المليون التزام المنازل وعدم الخروج إلى الشوارع، خشية مزيد من الانتشار للفيروس.
وبلغت حصيلة الوفيات في البلاد بسبب كورونا 13 حالة، حتى صباح الخميس.
وأصيب بالفيروس نحو 82 ألف شخص حول العالم، غالبيتهم في الصين، فيما لقى ألفين و800 حتفهم بسبب كورونا، حتى اليوم.
وظهر الفيروس في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون أول 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.
الأناضول - سيول - ارتفعت، الخميس، حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى ألف و766 حالة.
وقالت السلطات الطبية، في تصريحات صحفية، إنه " تم تأكيد 505 حالات إصابة جديدة في يوم واحد (الخميس)"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية الرسمية "يونهاب".
وأضافت أنه من بين الحالات الجديدة "تم إعلان 334 حالة صباح اليوم، بالإضافة إلى 171 حالة جديدة بعد ظهر اليوم؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى ألف و766 حالة".
يشار أن 139 حالة من الحالات الجديدة كانت في مدينة "دايغو"، بؤرة انتشار الفيروس في كوريا الجنوبية، وطلب من سكانها وعددهم مليونين ونصف المليون التزام المنازل وعدم الخروج إلى الشوارع، خشية مزيد من الانتشار للفيروس.
وبلغت حصيلة الوفيات في البلاد بسبب كورونا 13 حالة، حتى صباح الخميس.
وأصيب بالفيروس نحو 82 ألف شخص حول العالم، غالبيتهم في الصين، فيما لقى ألفين و800 حتفهم بسبب كورونا، حتى اليوم.
وظهر الفيروس في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون أول 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.
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Par:independentMen (Tunisia )
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