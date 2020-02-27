انجلاء الليل.. صباحكم ولادة للأمل و مبعث للتفاؤل و مشرق للعمل

Jeudi 27 Février 2020
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حياة بن يادم
بعد زهاء 15 ساعة انجلى ليل الفخفاخ الطويل، بعد فرجة مطعمة بالكوميديا و التهريج، حيث نجحت في امتحان منح الثقة ب 129 صوتا.
انها ليلة من ليالي الشتاء الطويلة، كانت مسرحا للحلقة الأخيرة من مسلسل حكومة مخرجات انتخابات أكتوبر 2019. و التي تابع حلقاتها الشعب التونسي العظيم، و الذي أضناه الانتظار على مدى ما يقرب من 4 أشهر .
كانت ليلة بطول ألف ليلة و ليلة، تخللتها عروض ناعمة و عاصفة حيث أدلى النواب بدلوهم كل حسب المنطلق الفكري الذي ينتمي إليه.
لكن المداخلات، كان سقفها دستور ثورة 17-،14 باستثناء نشاز تعود الشعب على سماعه و لم يعد يبالي لجعجعتها.
في وقت تجبر شعوب على السهر على وقع جنازة مخلوعها، و اخرى على وقع البراميل المتفجرة، و اخرى على وقع وباء كورونا، يسهر الشعب التونسي من أجل الوطن. و رغم العثرات و المؤامرات الخبيثة التي تريد اجتثاث بذرة ثورتنا العظيمة، يستميت في السهر إلى غاية انبلاج فجر ولادة حكومته بعد مخاض عسير.
ليقول لكل العالم، رغم أن انتقالنا الديمقراطي سلحفاتي الحركة، و مازلنا في تثبيت الانتقال السياسي، فنحن متفائلون و مقرّون العزم على النجاح في الانتقال إلى الإقلاع الاقتصادي و الاجتماعي. و أن تونس كانت و لازالت، سباقة إلى الفعل و رائدة نهضة على مدى التاريخ.
خبر ولادة حكومة تونس الثورة، تسر الصديق و تغيض العدو. و هي صرخة في وجه اعدائنا ان خسئتم، و بشرى في آذان اصدقائنا أن بلغوا العالم عنا، قولوا للمعمورة، أن أوراق أشجارنا ليست على موعد مع الخريف و لن تكون، و أن ورود الحب الحمراء استوطنت أرضنا، و أن ربيعنا قرر اجتياح فصولنا الاربعة، و أن الشمس بعد 17 ديسمبر العظيمة تدمن الشروق من تونس الخضراء.
انها ليلة طويلة على تونس الثورة، انتهت بانبلاج فجرها، و ارتدى الصباح لون النقاء بعد عتمة ليل انجلى، فيبث أنفاسه بنسماته الصباحية تنفث في الروح أملا بأن القادم أجمل. و أنه صباحكم ولادة للأمل و مبعث للتفاؤل و مشرق للعمل.
حياة بن يادم
بعد زهاء 15 ساعة انجلى ليل الفخفاخ الطويل، بعد فرجة مطعمة بالكوميديا و التهريج، حيث نجحت في امتحان منح الثقة ب 129 صوتا.
انها ليلة من ليالي الشتاء الطويلة، كانت مسرحا للحلقة الأخيرة من مسلسل حكومة مخرجات انتخابات أكتوبر 2019. و التي تابع حلقاتها الشعب التونسي العظيم، و الذي أضناه الانتظار على مدى ما يقرب من 4 أشهر .
كانت ليلة بطول ألف ليلة و ليلة، تخللتها عروض ناعمة و عاصفة حيث أدلى النواب بدلوهم كل حسب المنطلق الفكري الذي ينتمي إليه.
لكن المداخلات، كان سقفها دستور ثورة 17-،14 باستثناء نشاز تعود الشعب على سماعه و لم يعد يبالي لجعجعتها.
في وقت تجبر شعوب على السهر على وقع جنازة مخلوعها، و اخرى على وقع البراميل المتفجرة، و اخرى على وقع وباء كورونا، يسهر الشعب التونسي من أجل الوطن. و رغم العثرات و المؤامرات الخبيثة التي تريد اجتثاث بذرة ثورتنا العظيمة، يستميت في السهر إلى غاية انبلاج فجر ولادة حكومته بعد مخاض عسير.
ليقول لكل العالم، رغم أن انتقالنا الديمقراطي سلحفاتي الحركة، و مازلنا في تثبيت الانتقال السياسي، فنحن متفائلون و مقرّون العزم على النجاح في الانتقال إلى الإقلاع الاقتصادي و الاجتماعي. و أن تونس كانت و لازالت، سباقة إلى الفعل و رائدة نهضة على مدى التاريخ.
خبر ولادة حكومة تونس الثورة، تسر الصديق و تغيض العدو. و هي صرخة في وجه اعدائنا ان خسئتم، و بشرى في آذان اصدقائنا أن بلغوا العالم عنا، قولوا للمعمورة، أن أوراق أشجارنا ليست على موعد مع الخريف و لن تكون، و أن ورود الحب الحمراء استوطنت أرضنا، و أن ربيعنا قرر اجتياح فصولنا الاربعة، و أن الشمس بعد 17 ديسمبر العظيمة تدمن الشروق من تونس الخضراء.
انها ليلة طويلة على تونس الثورة، انتهت بانبلاج فجرها، و ارتدى الصباح لون النقاء بعد عتمة ليل انجلى، فيبث أنفاسه بنسماته الصباحية تنفث في الروح أملا بأن القادم أجمل. و أنه صباحكم ولادة للأمل و مبعث للتفاؤل و مشرق للعمل.
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Par:ajanoub (France )
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