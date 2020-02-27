Radio Babnet Tunisie  Om Kalthoum - ثورة الشك   

انجلاء الليل.. صباحكم ولادة للأمل و مبعث للتفاؤل و مشرق للعمل

Jeudi 27 Février 2020

Jeudi 27 Février 2020
قراءة: 1 د, 39 ث

حياة بن يادم

بعد زهاء 15 ساعة انجلى ليل الفخفاخ الطويل، بعد فرجة مطعمة بالكوميديا و التهريج، حيث نجحت في امتحان منح الثقة ب 129 صوتا.


انها ليلة من ليالي الشتاء الطويلة، كانت مسرحا للحلقة الأخيرة من مسلسل حكومة مخرجات انتخابات أكتوبر 2019. و التي تابع حلقاتها الشعب التونسي العظيم، و الذي أضناه الانتظار على مدى ما يقرب من 4 أشهر .

كانت ليلة بطول ألف ليلة و ليلة، تخللتها عروض ناعمة و عاصفة حيث أدلى النواب بدلوهم كل حسب المنطلق الفكري الذي ينتمي إليه.

لكن المداخلات، كان سقفها دستور ثورة 17-،14 باستثناء نشاز تعود الشعب على سماعه و لم يعد يبالي لجعجعتها.

في وقت تجبر شعوب على السهر على وقع جنازة مخلوعها، و اخرى على وقع البراميل المتفجرة، و اخرى على وقع وباء كورونا، يسهر الشعب التونسي من أجل الوطن. و رغم العثرات و المؤامرات الخبيثة التي تريد اجتثاث بذرة ثورتنا العظيمة، يستميت في السهر إلى غاية انبلاج فجر ولادة حكومته بعد مخاض عسير.

ليقول لكل العالم، رغم أن انتقالنا الديمقراطي سلحفاتي الحركة، و مازلنا في تثبيت الانتقال السياسي، فنحن متفائلون و مقرّون العزم على النجاح في الانتقال إلى الإقلاع الاقتصادي و الاجتماعي. و أن تونس كانت و لازالت، سباقة إلى الفعل و رائدة نهضة على مدى التاريخ.

خبر ولادة حكومة تونس الثورة، تسر الصديق و تغيض العدو. و هي صرخة في وجه اعدائنا ان خسئتم، و بشرى في آذان اصدقائنا أن بلغوا العالم عنا، قولوا للمعمورة، أن أوراق أشجارنا ليست على موعد مع الخريف و لن تكون، و أن ورود الحب الحمراء استوطنت أرضنا، و أن ربيعنا قرر اجتياح فصولنا الاربعة، و أن الشمس بعد 17 ديسمبر العظيمة تدمن الشروق من تونس الخضراء.

انها ليلة طويلة على تونس الثورة، انتهت بانبلاج فجرها، و ارتدى الصباح لون النقاء بعد عتمة ليل انجلى، فيبث أنفاسه بنسماته الصباحية تنفث في الروح أملا بأن القادم أجمل. و أنه صباحكم ولادة للأمل و مبعث للتفاؤل و مشرق للعمل.

  
  
  

festival-c736e3185f4aacc96aeb85c600c40496-2020-02-27 08:12:31






0 de 0 commentaires pour l'article 198750



لمحة عن وزراء الحكومة الجديدة
En continu

نزول جمرة الماء

الخميس 27 فيفري 2020 | 3 رجب 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:39 18:13 15:42 12:39 06:54 05:28
13°
 20° % 66 :الرطــوبة
تونــس
2.6 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
20°-920°-925°-922°-1223°-11
  • Avoirs en devises
    19520,5

  • (26 fév)
  • Jours d'importation
    112
  •              1 € = 3,12140 DT        1$ =2,88933 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 fév)   622,2 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2020 |1582789232|198750 270|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires