Radio Babnet Tunisie  Moharem Fouad - يا غزال   

ماكرون يطالب بعقد قمة رباعية حول سوريا بإسطنبول

Samedi 22 Février 2020

Samedi 22 Février 2020
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الأناضول - باريس -

بمشاركة بلاده وألمانيا وروسيا وتركيا؛ لبحث الأوضاع بإدلب



طالب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الجمعة، بعقد قمة رباعية حول سوريا "في أقرب وقت ممكن" بمشاركة بلاده وألمانيا وروسيا وتركيا بهدف وقف المعارك في إدلب السورية، وتجنب أزمة إنسانية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ماكرون عقب قمة أوروبية في العاصمة البلجكية، بروكسل بشأن موازنة الاتحاد.

وقال الرئيس الفرنسي في تصريحاته "ينبغي علينا عقد قمة في أقرب وقت ممكن (بمشاركة) ألمانيا وروسيا وتركيا، ونحن سنشارك فيها" في إسطنبول.

وأضاف للصحافيين قبيل مغاردته بروكسل أنّ "قوات نظام دمشق، مدعومة من الروس، تواصل تقدمها في إدلب شمال غربي سوريا رغم الدعوات إلى وقف الهجوم".

وتابع "بالنسبة لي، و(للمستشارة الألمانية أنغيلا) ميركل فإن الوضع بإدلب يمكن حله من خلال وقف فوري لإطلاق النار، ولقد طلبنا هذا من روسيا ونظام الأسد".

وشدد ماكرون على أن "المستشفيات بإدلب تتعرض لهجمات، وهذا أمر غير مقبول"، مشيرًا إلى أن "ارتفاع التوتر العسكري هناك ليس أمرًا محمودًا، لا سيما بعد مقتل جنديين تركيين الخميس، ومن قبلها العشرات، الوضع خطير وقد يؤدي لأزمة".

كما أشار إلى أن عدد النازحين في إدلب وصل لما يقرب من مليوني شخص يعيشون أوضاعًا إنسانية سيئة.

واستطرد قائلا "وسبق وأن تحدثنا مع الرئيس الروسي، فلاديمير، بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان بوضوح. وهناك مسؤولية ودور كبير يقع على عاتق الرئيس الروسي بهذا الشأن".

وسبق لماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن اجريا اتصالين هاتفيين الخميس بالرئيسين التركي والروسي، تناولا خلالهما عقد القمة، حيث دعا أردوغان إلى "خطوات ملموسة" لمنع "كارثة إنسانية" بإدلب.

  
  
  

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3 de 3 commentaires pour l'article 198467

Sarramba  (Tunisia)  |Dimanche 23 Février 2020 à 13h 18m |           
@Slimane
Les Juifs sionistes et les infiltrés du "MOSSAD" (Ha-Mosad le-Modi'in u-le-Tafkidim Meyuhadim, ce qui signifie « Institut pour les renseignements et ...) dans ce site sont démasqués. Nous les méprisons et nous leurs disons:
العاقبة للمتقين والله المستعان على أمثالكم

Slimene  (France)  |Dimanche 23 Février 2020 à 12h 01m |           
@ Sarramba.Tu racontes n’importe quoi!La France grâce à la révolution dont elle fût avec l’Angleterre une pionnière,avait introduit la civilisation moderne.Sans Pasteur,Calmette et Guerin et autres Charles Nicole,le monde et la Tunisie en premier,et sans leurs vaccins,auraient été complétement décimé et tu n’aurait probablement vu le jour!!!!Je t’épargne la liste infinie de scientifiques français qui jalonnent les livres scientifiques.Quelqu’un
qui écris ce que tu viens d’écrire est un ignorant et surtout n’a pas fait des études supérieures mais radicalisé.

Sarramba  (Tunisia)  |Samedi 22 Février 2020 à 12h 22m |           
هدفه الوحيد هو أن يدخل فرنسا مع اسياده ليرجعها ماض "مجيد" لم تتحصل عليه في السابق
هناك مثل فرنسي " يأذن السردوك وساقيه في الغواط النجس" و هذا المكان الحقيقي التي توجد فيه فرنسا اليوم



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