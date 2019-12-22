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الحكومة الليبية تطالب واشنطن باتخاذ موقف واضح من عدوان حفتر

Dimanche 22 Decembre 2019

Dimanche 22 Decembre 2019
الأناضول - طالبت الحكومة الليبية، القوى الدولية والإقليمية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، باتخاذ موقف واضح وصريح تجاه العدوان على العاصمة طرابلس.

جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية بحكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، الطاهر سيالة، نقلتها قناة ليبيا الأحرار (خاصة)، الأحد.


وقال سيالة، إن اعتداء مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على طرابلس، وعلى مواقع للجيش الليبي، التي كانت تقاتل تنظيم "داعش" الإرهابي، هو سبب الأزمة الراهنة.

وشدد على أن حكومة الوفاق، هي الحكومة الشرعية والممثل الوحيد للشعب الليبي.

واعتبر وزير الخارجية، إلى أن عدوان حفتر على طرابلس، حجر عثرة أمام تحقيق الاستقرار، وإقامة دولة مدنية بعيدة عن الحكم العسكري الشمولي.

ومنذ 4 أبريل/نيسان الماضي، تشن مليشات حفتر، المدعومة بمرتزقة وطيران أجنبي، هجوما متعثرا على طرابلس.

  
  
     
  

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