أردوغان: سنسرّع التعاون مع ليبيا ومستعدون للمساعدة في أي لحظة

Mercredi 18 Decembre 2019
الأناضول - أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن أنقرة ستعمل على تسريع التعاون مع ليبيا، وأنها مستعدة لمساعدتها في أي لحظة.
جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها للصحفيين في مدينة جنيف، التي زارها للمشاركة في المنتدى العالمي الأول للاجئين في مكتب الأمم المتحدة.
وقال أردوغان: "سنعمل على تسريع التعاون بين تركيا وليبيا، وعبّرنا للجانب الليبي عن استعدادنا للمساعدة في أي لحظة إذا احتاج الأمر".
وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع أردوغان والسراج، مذكرتي تفاهم، تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.
وصادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، في 5 ديسمبر/كانون أول الجاري، فيما نشرت الجريدة الرسمية التركية، المذكرة في عددها الصادر يوم 7 من الشهر ذاته.
وحول إرسال طائرات مسيرة إلى جمهورية شمال قبرص التركية، قال أردوغان: "سنزيد عددها إذا تطلب الأمر، وكل شيء يمكن أن يتغير في أي وقت وفقًا للحاجة".
والجمعة، وافقت جمهورية شمال قبرص التركية، على تخصيص مطار "غجيت قلعة" بناءً على طلب من قيادة قوات السلام التركية في قبرص، في ضوء المستجدات الأخيرة شرقي المتوسط، وذلك لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لتركيا وقبرص التركية في المنطقة.
ونفذت طائرة تركية بدون طيار من طراز "بيراقدار TB2"، الإثنين، أول مهمة لها شرقي البحر المتوسط، عقب وصولها جمهورية شمال قبرص التركية.
جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها للصحفيين في مدينة جنيف، التي زارها للمشاركة في المنتدى العالمي الأول للاجئين في مكتب الأمم المتحدة.
وقال أردوغان: "سنعمل على تسريع التعاون بين تركيا وليبيا، وعبّرنا للجانب الليبي عن استعدادنا للمساعدة في أي لحظة إذا احتاج الأمر".
وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع أردوغان والسراج، مذكرتي تفاهم، تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.
وصادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، في 5 ديسمبر/كانون أول الجاري، فيما نشرت الجريدة الرسمية التركية، المذكرة في عددها الصادر يوم 7 من الشهر ذاته.
وحول إرسال طائرات مسيرة إلى جمهورية شمال قبرص التركية، قال أردوغان: "سنزيد عددها إذا تطلب الأمر، وكل شيء يمكن أن يتغير في أي وقت وفقًا للحاجة".
والجمعة، وافقت جمهورية شمال قبرص التركية، على تخصيص مطار "غجيت قلعة" بناءً على طلب من قيادة قوات السلام التركية في قبرص، في ضوء المستجدات الأخيرة شرقي المتوسط، وذلك لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لتركيا وقبرص التركية في المنطقة.
ونفذت طائرة تركية بدون طيار من طراز "بيراقدار TB2"، الإثنين، أول مهمة لها شرقي البحر المتوسط، عقب وصولها جمهورية شمال قبرص التركية.
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Par:karimyousef (France )
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